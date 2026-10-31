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Атлетико Мадрид превзе върха в Ла Лига след седми пореден успех

Атлетико Мадрид превзе върха в Ла Лига след седми пореден успех

31 Октомври, 2026 17:18 431 0

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  • алекс баена

Тимът на Диего Симеоне спечели гостуването си на Леванте

Атлетико Мадрид превзе върха в Ла Лига след седми пореден успех - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид продължава впечатляващата си серия в испанското първенство. Тимът на Диего Симеоне спечели с 2:0 гостуването си на Леванте в среща от 11-ия кръг на Ла Лига и поне временно оглави класирането.

Двубоят се проведе на стадион „Сиудад де Валенсия“, а гостите можеха да поведат още в 16-ата минута. Тогава датчанинът Мортен Хюлманд изпрати топката във вратата на домакините, но след преглед с ВАР попадението беше отменено заради засада.

Атлетико все пак стигна до преднина преди почивката. В 36-ата минута Алехандро Грималдо се разписа и даде аванс на мадридчани.

Второто попадение падна в 62-рата минута, когато Джовани Симеоне, син на старши треньора Диего Симеоне, удвои преднината на гостите. За гола асистира Алекс Баена, който създаде отлична възможност за своя съотборник.

Това беше седми пореден успех за Атлетико в Ла Лига. След него мадридчани събраха 28 точки и се изкачиха на първото място във временното класиране. Барселона е непосредствено зад тях с 27 пункта, но има и мач по-малко. Леванте остава на 16-ата позиция с 10 точки.


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