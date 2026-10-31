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Алкарас надви Медведев и се класира за финала във Виена

Алкарас надви Медведев и се класира за финала във Виена

31 Октомври, 2026 19:41 305 0

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23-годишният испанец показа стабилна игра в ключовите моменти

Алкарас надви Медведев и се класира за финала във Виена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас направи още една крачка към титлата на турнира от сериите ATP 500 във Виена. Световният №3 си осигури място в мача за трофея, след като победи руснака Даниил Медведев с 6:4, 7:6(2). Двубоят на твърдите кортове в австрийската столица продължи час и 36 минути.

23-годишният испанец показа стабилна игра в ключовите моменти и успя да се справи със съпротивата на петия в световната ранглиста Медведев. Алкарас записа седем аса срещу шест за своя съперник, като и двамата допуснаха по две двойни грешки.

Руснакът имаше затруднения на собствен сервис и допусна три пробива, докато успя да реализира два. Алкарас демонстрира висока ефективност при първото си подаване, спечелвайки 35 от общо 45 разигравания.

В битката за титлата испанецът ще срещне победителя от другия полуфинал между германеца Александър Зверев и австралиеца Алекс де Минор.


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