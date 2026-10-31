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Денислав Бърдаров поведе Халкбанк към четвърти пореден успех в Турция

Денислав Бърдаров поведе Халкбанк към четвърти пореден успех в Турция

31 Октомври, 2026 19:51 502 0

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Воденият от Радостин Стойчев тим се наложи категорично над новака Акедаш Оникишубат

Денислав Бърдаров поведе Халкбанк към четвърти пореден успех в Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халкбанк, с българите Денислав Бърдаров и Матей Казийски в състава си, записа четвърта победа в турската Ефелер Лига. Воденият от Радостин Стойчев тим се наложи категорично над новака Акедаш Оникишубат с 3:0 гейма (25:15, 25:20, 25:17) в среща от четвъртия кръг на първенството.

Денислав Бърдаров имаше сериозен принос за успеха, като завърши двубоя с 16 точки. Матей Казийски беше включен в групата на Халкбанк, но не получи възможност да се появи на игрището.

Сам Деруу също се отличи за победителите, добавяйки 12 пункта към актива на отбора. За състава на Акедаш Оникишубат най-резултатен беше Габриел Жозе да Силва с 16 точки.

След четири изиграни кръга Халкбанк заема второто място в класирането с 11 точки. Съперникът от този кръг е на 11-а позиция с два пункта.

В следващия си мач тимът на Радостин Стойчев ще се изправи срещу Сунгурлу Беледийе. Срещата е насрочена за събота, 7 ноември, от 15:30 часа българско време.


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