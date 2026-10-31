Милан разби Интер в лудо дерби на Серия А

Милан победи Интер с 3:1 в дербито на Милано от 10-ия кръг на Серия А. Домакините решиха мача още през първото полувреме, когато се разписаха Кристиан Пулишич, Адриен Рабио и Диегу Морейра. За Интер гол вкара Алесандро Бастони.

Пулишич откри резултата още в 4-ата минута. Американецът получи възможност в наказателното поле и даде преднина на „росонерите“ в началото на мача.

Шест минути по-късно Рабио покачи на 2:0. Интер върна едно попадение в 22-ата минута чрез Бастони, който се възползва от статично положение, но домакините отговориха преди почивката.

В 43-ата минута Морейра изпълни пряк свободен удар и изпрати топката в десния ъгъл на вратата на Интер. Така Милан се оттегли на почивка с аванс от два гола.

След почивката Интер опита да върне интригата, но Милан запази преднината си и стигна до победата с 3:1. Така тимът на Рубен Аморим прекъсна серията на съперника без поражение в шампионата.

С успеха Милан увеличи актива си до 21 точки, докато Интер остана с 25. Преди мача „нерадзурите“ имаха 25 точки от девет срещи, а Милан беше с 18 точки.

В следващия кръг, на 8 ноември, Милан ще гостува на Дженоа, а Интер ще приеме Комо.