Италианските медии: Милан разтърси Интер в дербито

Милан спечели дербито срещу Интер с 3:1 и превърна „Джузепе Меаца“ в сцена на една от най-убедителните си вечери от началото на сезона. Всички голове паднаха през първото полувреме, а италианските медии откроиха скоростния старт на домакините, представянето на Диего Морейра и първата загуба на Интер в Серия А.

„Анса“ определи мача като дерби, превърнало се в кошмар за Интер. Пулишич откри резултата още в 4-ата минута след центриране на Морейра, а шест минути по-късно Адриен Рабио покачи на 2:0. Интер върна надеждите си с гол на Алесандро Бастони в 22-ата минута, но точно преди почивката Морейра изпълни прецизно пряк свободен удар и възстанови преднината от два гола.

Морейра в центъра на реакциите

Диего Морейра беше най-често споменаваното име в първите оценки след мача. Крилото участва пряко и в трите гола на Милан, като освен попадението си даде две асистенции. „Гадзета дело спорт“ акцентира върху влиянието му върху резултата и върху факта, че Милан се е приближил на четири точки от лидера.

Самият Морейра заяви, че това е „специална нощ“ и че отборът трябва да продължи по същия начин. Той определи първия си гол от пряк свободен удар в официален мач като резултат от увереността, която е получил от Кристиан Пулишич.

Киву призна за грешен подход

В лагера на Интер реакцията беше свързана най-вече с лошото начало и допуснатите индивидуални грешки. „Гадзета дело спорт“ цитира треньора Кристиан Киву, според когото загубата боли, защото очакванията преди дербито са били по-високи.

„Сгрешихме подхода, но не всичко е за изхвърляне. Върнахме се в мача и имахме възможност да изравним, но след това подарихме третия гол“, заяви Киву.

Румънският специалист добави, че Интер трябва да възстанови „малко глад и агресивност“. Николо Барела също посочи грешките като причина за поражението и призна, че отборът прекалено често започва мачовете си пасивно, а после е принуден да наваксва.

„Ла Република“ постави акцент върху контраста между двата отбора: Милан е отговорил веднага след домакинската загуба от Болоня, докато Интер е допуснал първото си поражение в първенството и за пореден път не е успял да спечели градското дерби. За Милан това е четвърта поредна победа срещу Интер във всички турнири и осми последователен мач без загуба в съперничеството.

Какво следва за двата отбора

След успеха Милан събра 21 точки и се изкачи временно на четвърто място, докато Интер остана с 25 точки. Разликата между двата тима вече е четири пункта, а резултатът върна Милан в борбата около челото на класирането.

Следващият мач на Милан е срещу Ференцварош в Лига Европа на 5 ноември. Интер ще продължи с домакинство срещу Комо на 8 ноември в Серия А.

Източници: ansa.it, gazzetta.it, repubblica.it