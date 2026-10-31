Ювентус започна преговори с Юлиан Нагелсман! Германецът е фаворит за треньорския пост

Ръководството на Ювентус вече е осъществило първи контакти с Юлиан Нагелсман, който е сред основните кандидати за евентуален наследник на Лучано Спалети начело на отбора. Информацията е на италианския журналист Руди Галети.

Според публикацията двете страни вече са провели предварителни разговори относно възможността германският специалист да поеме торинския гранд. Нагелсман разглежда няколко възможности за следващата стъпка в треньорската си кариера, но е останал с положително впечатление от отношението на представителите на Ювентус.

Германският наставник ръководи националния отбор на Германия в периода от септември 2023 до юли 2026 година. Преди това натрупа сериозен опит на клубно ниво, като води Байерн Мюнхен, РБ Лайпциг и Хофенхайм.

Интересът на Ювентус към Нагелсман идва на фона на неубедителното представяне на отбора в началото на сезона. След изиграването на девет кръга в Серия А „бианконерите“ заемат осмото място в класирането.

Предстои да стане ясно дали първоначалните контакти ще прераснат в конкретни преговори и дали германският специалист ще приеме предизвикателството да застане начело на един от най-успешните клубове в Италия.