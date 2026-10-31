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Ювентус започна преговори с Юлиан Нагелсман! Германецът е фаворит за треньорския пост

Ювентус започна преговори с Юлиан Нагелсман! Германецът е фаворит за треньорския пост

31 Октомври, 2026 17:03 427 0

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Германският наставник ръководи националния отбор на Германия в периода от септември 2023 до юли 2026 година

Ювентус започна преговори с Юлиан Нагелсман! Германецът е фаворит за треньорския пост - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Ювентус вече е осъществило първи контакти с Юлиан Нагелсман, който е сред основните кандидати за евентуален наследник на Лучано Спалети начело на отбора. Информацията е на италианския журналист Руди Галети.

Според публикацията двете страни вече са провели предварителни разговори относно възможността германският специалист да поеме торинския гранд. Нагелсман разглежда няколко възможности за следващата стъпка в треньорската си кариера, но е останал с положително впечатление от отношението на представителите на Ювентус.

Германският наставник ръководи националния отбор на Германия в периода от септември 2023 до юли 2026 година. Преди това натрупа сериозен опит на клубно ниво, като води Байерн Мюнхен, РБ Лайпциг и Хофенхайм.

Интересът на Ювентус към Нагелсман идва на фона на неубедителното представяне на отбора в началото на сезона. След изиграването на девет кръга в Серия А „бианконерите“ заемат осмото място в класирането.

Предстои да стане ясно дали първоначалните контакти ще прераснат в конкретни преговори и дали германският специалист ще приеме предизвикателството да застане начело на един от най-успешните клубове в Италия.


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