Турската преса: Фенербахче рухна срещу Гьозтепе

Фенербахче допусна обрат и загуби с 1:2 от Гьозтепе в 10-ия кръг на турската Суперлига. Домакините поведоха с гол на Матео Гендузи в 45+1-вата минута, но Синклер Армстронг изравни в 76-ата, а две минути по-късно Андре Енрике донесе победата на гостите. Така Фенербахче остана с 16 точки и записа второ поредно поражение, докато Гьозтепе спечели четвърти последователен мач и се доближи до него с 15 точки.

Кайт: Поемам отговорността

Дирк Кайт, който временно води Фенербахче след раздялата с Исмаил Картал, пое отговорността за резултата. „Извинявам се на нашите привърженици. Направихме всичко възможно, но не успяхме да им подарим победа“, заяви той след срещата.

Кайт посочи, че отборът е контролирал мача и е заслужавал да поведе, но е проявил уязвимост след почивката. Според него Фенербахче е имал три възможности да отбележи втори гол, но не ги е използвал. „В определени моменти сме много крехки“, каза временният технически отговорник, цитиран от „Хабер Глобал“.

Той защити и решението си да изчака със смените, като обясни, че в определен момент инициативата отново е била на страната на Фенербахче. След гола за 1:1 обаче Гьозтепе е нанесъл втория си удар от корнер. Кайт добави, че тимът трябва да си върне увереността, а следващият мач с Ливърпул в Шампионската лига е „голяма възможност“ за реакция.

Критики към преходния период

В „Хабертюрк“ анализаторът Гюрджан Билгич определи повтарящия се сценарий като сериозен проблем за Фенербахче. Той посочи, че отборът е повеждал и след това е отстъпвал инициативата, което според него е довело до загуби срещу Бешикташ и Генчлербирлиги, равенство със Славия и поражението от Гьозтепе.

Билгич свърза тези резултати с връщането назад след отбелязан гол и с нестабилността на защитната линия. Другият анализатор на HT Spor Ялчън Айхан беше още по-категоричен: според него Фенербахче не може да управлява преходния период с Кайт начело, тъй като временният наставник няма достатъчен опит като старши треньор.

Старши треньорът на Гьозтепе Станимир Стойлов заяви, че на почивката е поискал от футболистите си да увеличат ритъма и да не отстъпват инициативата. „След това станахме различен Гьозтепе и намерихме головете, които търсихме“, каза той след победата.

Фенербахче ще приеме Ливърпул в Шампионската лига на 4 ноември, а четири дни по-късно ще гостува на Чорум ФК в 11-ия кръг на първенството. Гьозтепе ще бъде домакин на Истанбул Башакшехир.

Източници: haberturk.com, haberglobal.com