Кейн: Не направихме достатъчно

Равенството 2:2 между Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд бе възприето в Германия като резултат с различен вкус за двата отбора. Докато мюнхенци съжаляват за пропуснатата победа, Дортмунд празнува точката след късен гол на Фабио Силва в 89-ата минута.

„Фокус“ определи двубоя като равенство, което за Байерн се усеща като загуба, а за Борусия – като победа. Изданието акцентира върху контрастиращите реакции след мача и върху факта, че двата отбора останаха с равен брой точки в челото на Бундеслигата.

Кейн изпусна дузпа, а Байерн два пъти поведе

Байерн поведе в 38-ата минута чрез Конрад Лаймер. Серж Гираси изравни за Борусия в 60-ата минута, но шест минути по-късно Дайо Упамекано върна преднината на домакините.

Хари Кейн пропусна да направи резултата 2:0 в 56-ата минута, когато изпрати дузпата си в напречната греда. Нападателят уцели греда и от игра, преди Фабио Силва да се възползва от грешка в защитата на Байерн и да изравни.

„Нямах усещането, че направихме достатъчно, за да спечелим“, каза Кейн след двубоя, цитиран от „Фокус“. Капитанът Джошуа Кимих определи равенството като предотвратимо и заяви, че Байерн е трябвало да спечели.

Дортмунд спаси точката в края

Германската обществена телевизия ARD чрез „Шпортшау“ определи попадението на Силва като късен удар по домакините. Според анализа на медията Борусия е заслужила точката с активната си игра, въпреки че Байерн е създал повече положения след почивката.

В добавеното време Ленарт Карл можеше да донесе победата на Байерн, но ударът му също срещна напречната греда. „Шпортшау“ посочи, че домакините са завършили мача с три удара в гредите, включително пропуснатата дузпа на Кейн.

Капитанът на Борусия Нико Шлотербек заяви, че отборът трябва да е доволен от развоя на срещата. SPORT1 постави акцент върху действията на резервите Константинос Карецас и Фабио Силва, които участваха в изравнителния гол.

Следващите мачове са в Европа

Равенството остави Байерн и Борусия Дортмунд с равен брой точки на върха. Пред двата отбора предстоят мачове в Шампионската лига: Байерн гостува на Атлетико Мадрид във вторник, а Борусия Дортмунд приема Бетис в сряда.

В следващия кръг на Бундеслигата Байерн ще гостува на Майнц, докато Борусия Дортмунд ще приеме Елверсберг. Допълнителен проблем за мюнхенци са контузиите на Исмаел Саибари, Серж Гнабри и Майкъл Олизе.

Източници: focus.de, sportschau.de, sport1.de