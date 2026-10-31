Внукът на Силвио Берлускони е непобеден на боксовия ринг: 10 победи от 10 мача

Лоренцо Матиа Берлускони е само на 16 години, но вече има десет победи в десет срещи на боксовия ринг. Младият спортист е внук на бившия италиански премиер, бизнесмен и президент на Милан Силвио Берлускони и син на Пиер Силвио Берлускони, ръководител на “Mediaset”.

Последният му успех дойде на турнир в Генуа, където се наложи по точки над Оскар Ачай. Двубоят беше в категория до 60 килограма при състезателите под 17 години. Лоренцо постепенно наложи натиск и използва успешно левия си кук, за да затрудни съперника.

Това беше четвъртата му победа в официален боксов мач под егидата на Италианската боксова федерация. Към тях се прибавят още шест успеха в състезания по лайт контакт, с което общият му баланс става впечатляващите 10 от 10.

Баща му Пиер Силвио е присъствал и на предишните му срещи в Савона, Генуа и Санремо. Той следи внимателно всеки двубой и подкрепя сина си край ринга.

Хората, които наблюдават тренировките на младия Берлускони всеки ден, го описват като изключително смел и амбициозен. „Не се страхува от нищо“, споделят те.

Засега Лоренцо предпочита да говори с резултатите си на ринга, а не с известната фамилия, която носи.