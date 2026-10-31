Киву иска реванш от Милан: Интер не е печелил последните седем дербита

Кристиан Киву не смята, че резултатът от първото за сезона дерби между Интер и Милан ще има решаващо значение за битката за титлата в Серия А. „Нерадзурите“ посрещат градския си съперник в отлична позиция, след като оглавяват класирането с 25 точки и имат аванс от седем пред петия Милан.

Интер е сред трите отбора, които все още нямат загуба в първенството след девет изиграни кръга. Милан пък допусна първото си поражение през седмицата, отстъпвайки на Болоня. Въпреки разликата в класирането Киву е категоричен, че подобни показатели нямат значение в дербито.

„Футболистите са готови и знаят какво означава този мач. Дербито винаги носи допълнителна мотивация. Класирането няма значение и не решава нищо. Познаваме силните страни на Милан и знаем по какъв начин могат да ни създадат проблеми. Те са техничен отбор, затова трябва да запазим компактността си и да внимаваме за пространствата зад защитата“, заяви наставникът.

Киву припомни и неприятната статистика на Интер в последните сблъсъци с градския съперник. „Нерадзурите“ не са спечелили нито едно от последните седем дербита, а треньорът смята, че отборът трябва да си направи необходимите изводи.

„Трябва да се запитаме защо не сме спечелили последните седем дербита. Имаше отделни ситуации и моменти, които се развиха в полза на Милан. Трябва да направим някои допълнителни жертви. Миналият сезон ме научи, че дербито не решава титлата. Това е поредният голям мач в Серия А, в който има три точки за спечелване. Все пак това е едва десетият кръг“, обясни румънският специалист.

Историята също е на страната на Интер по отношение на резултатите в директните сблъсъци в италианския елит. „Нерадзурите“ имат 70 победи и 260 отбелязани гола срещу Милан — повече от всеки друг техен съперник в историята на Серия А. В същото време „росонерите“ са отбелязали 236 попадения срещу Интер, като само Рома и Ювентус са вкарали повече на този съперник.

Отборът на Киву се намира в добра форма и в нападение, като е отбелязвал гол във всеки от последните си 19 мача в Серия А. Последният път, когато Интер не успя да се разпише, беше именно срещу Милан през март.

Треньорът обаче подчерта, че не дели футбола на атакуващ и защитен и че най-важното е отборът да намери правилния баланс.

„Не съм треньор, който предпочита атаката пред защитата. Трябва да разбираш различните моменти в мача и кога трябва да дадеш всичко от себе си. Задачата е да намерим правилния баланс. Ако загубиш с 0:1, е неприятно, но ако спечелиш с 1:0, си доволен. Макар че, когато Интер го направи, винаги се намира нещо, за което да бъде критикуван“, каза Киву.

В заключение наставникът поиска от футболистите си да излязат на терена с максимална отдаденост, без да мислят прекалено за напрежението около дербито.

„Искам играчите ми да дадат всичко от себе си, да напуснат терена с високо вдигнати глави и да знаят, че са направили всичко възможно“, завърши треньорът на Интер.