Обявиха разликата между Хари Кейн и Килиан Мбапе за „Златната топка“

Списание „Франс Футбол“ обяви официалните резултати от гласуването за „Златната топка“ за 2026 година. Хари Кейн е големият победител в престижната класация, като нападателят на Байерн Мюнхен триумфира след изключително оспорвана надпревара с Килиан Мбапе.

Английският национал събра 1055 точки и изпревари звездата на Реал Мадрид, който остана втори с 1027 пункта. Така разликата между първите двама е едва 28 точки – доказателство за изключително равностойния вот. Третото място зае Ламин Ямал от Барселона с 881 точки.

Битката между Кейн и Мбапе се нарежда сред най-напрегнатите в историята на отличието. Според информацията на „Екип“ нападателят на Байерн е получил 40 гласа за първо място от журналистите, докато френският му конкурент е бил поставен на върха в 23 от анкетните карти. Ламин Ямал е получил 13 първи места.

Директорът на „Франс Футбол“ Венсан Гарсия разкри, че самоличността на победителя е останала неизвестна до последния момент. Дори футболистите, които са пътували за церемонията в Лондон, не са знаели предварително кой ще си тръгне с най-престижното индивидуално отличие във футбола.

От списанието също подчертаха минималната разлика между двамата основни претенденти, определяйки надпреварата като изключително оспорвана.

С успеха си Кейн се превърна в първия англичанин със „Златната топка“ след Майкъл Оуен, който спечели наградата през 2001 година. Той е и първият футболист на Байерн Мюнхен, получил отличието след Карл-Хайнц Румениге през 1981 година.

Топ 10 в класацията за „Златната топка“ 2026

1 Хари Кейн – 1055 точки (Англия, Байерн Мюнхен)

2 Килиан Мбапе – 1027 точки (Франция, Реал Мадрид)

3 Ламин Ямал – 881 точки (Испания, Барселона)

4 Родри – 726 точки (Испания, Барселона)

5 Лионел Меси – 612 точки (Аржентина, Интер Маями)

6 Хвича Кварацхелия – 541 точки (Грузия, Пари Сен Жермен)

7 Усман Дембеле – 418 точки (Франция, Пари Сен Жермен)

8 Ерлинг Холанд – 378 точки (Норвегия, Манчестър Сити)

9 Майкъл Олисе – 296 точки (Франция, Байерн Мюнхен)

10 Фабиан Руис – 201 точки (Испания, Пари Сен Жермен)