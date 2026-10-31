Резултати от мачовете в Евролигата

Киву преди Дерби дела Мадонина: Интер трябва да даде повече от себе си, но мачът няма да реши сезона

Наставникът на Интер Кристиан Киву определи предстоящото градско дерби с Милан като изключително важен двубой, но подчерта, че резултатът от него няма ...