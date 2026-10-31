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Резултати от мачовете в Евролигата

Резултати от мачовете в Евролигата

31 Октомври, 2026 09:16 498 1

  • евролига-
  • баскетбол-
  • барселона-
  • олимпиакос-
  • анадолу ефес-
  • жалгирис-
  • бешикташ-
  • дубай-
  • апоел тел авив

Триумфи за домашните тимове и баскетболен трилър в Болоня

Резултати от мачовете в Евролигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изключително оспорван и богат на драматични двубои се оказа поредният състезателен ден от най-престижния европейски клубен турнир по баскетбол – Евролигата. Феновете станаха свидетели на категорични домакински успехи, испански дербита и голово шоу с над 200 точки в Италия.

Всички крайни резултати от вечерта:

  • Дубай – Апоел Тел Авив 97:83

  • Анадолу Ефес – Панатинайкос 83:68

  • Жалгирис Каунас – Партизан 87:80

  • Лион-Вильорбан – Баскония 94:79

  • Олимпиакос – Олимпия Милано 84:78

  • Барселона – Валенсия 98:94

  • Виртус Болоня – Бешикташ 101:103


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  • 1 Цекомил

    0 0 Отговор
    Дреме ми на сайдера!

    09:44 31.10.2026

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