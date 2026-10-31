Резултати от мачовете в Евролигата

Изключително оспорван и богат на драматични двубои се оказа поредният състезателен ден от най-престижния европейски клубен турнир по баскетбол – Евролигата. Феновете станаха свидетели на категорични домакински успехи, испански дербита и голово шоу с над 200 точки в Италия.
Всички крайни резултати от вечерта:
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Дубай – Апоел Тел Авив 97:83
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Анадолу Ефес – Панатинайкос 83:68
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Жалгирис Каунас – Партизан 87:80
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Лион-Вильорбан – Баскония 94:79
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Олимпиакос – Олимпия Милано 84:78
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Барселона – Валенсия 98:94
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Виртус Болоня – Бешикташ 101:103
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1 Цекомил
09:44 31.10.2026