Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Флик защити Ямал след третото му място за „Златната топка“

Флик защити Ямал след третото му място за „Златната топка“

31 Октомври, 2026 08:14 789 0

  • ламин ямал-
  • ханзи флик-
  • барселона-
  • златната топка-
  • ла лига

Треньорът на Барселона заяви, че 19-годишният нападател е реагирал добре и е на нивото, необходимо за спечелването на наградата

Флик защити Ямал след третото му място за „Златната топка“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал е реагирал добре след разочарованието от третото място в гласуването за „Златната топка“, заяви треньорът на Барселона Ханзи Флик. Наградата беше спечелена от Хари Кейн, а пред 19-годишния испанец се класира и Килиан Мбапе.

„Хари Кейн заслужаваше наградата, но вече знаете какво мисля за Ламин. Той е на нивото, необходимо, за да я спечели“, каза Флик преди домакинството срещу Алавес.

Ямал спечели Ла Лига с Барселона и Световното първенство с Испания, но остана трети в подреждането за най-добър футболист в света. Според Флик крилото не е позволило на разочарованието да повлияе на подготовката му.

„Много се гордея с Ламин. Той реагира много добре и беше напълно концентриран в тренировките. Това е правилният начин да отговориш. Манталитетът му е много добър за отбора“, заяви треньорът.

Ямал ще има възможност да продължи сезона с участие в домакинството срещу Алавес. Барселона търси връщане към победите след две последователни загуби от Пари Сен Жермен и Реал Мадрид.

Каталунците започнаха кампанията с 11 поредни победи във всички турнири, но след това загубиха с 4:2 при гостуването си на Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Последва домакинско поражение с 2:1 от Реал Мадрид в Ла Лига.

„Най-важното утре е да спечелим. Отборът играе добре и вярваме в силните си страни. Видях добра тренировка и положителна атмосфера. Трябва да го покажем и в мача“, каза Флик.

Германският специалист предупреди, че Алавес се защитава организирано, но очаква Барселона да покаже най-доброто си лице.

„Алавес е отбор, който знае как да се защитава добре, но ние сме Барса и искаме да покажем най-добрата си версия“, добави Флик.

Барселона запазва преднина от две точки на върха в класирането на Ла Лига преди мача си с Алавес и предстоящата среща с Атлетико Мадрид. Флик призна, че не обича да губи, но подчерта, че сезонът е дълъг.

„Трофеите се печелят в края на сезона. Трябва да се справим с това. Можехме да спечелим, но трябва да приемем загубата и да се поучим от нея“, каза треньорът.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове