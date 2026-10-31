Флик защити Ямал след третото му място за „Златната топка“

Ламин Ямал е реагирал добре след разочарованието от третото място в гласуването за „Златната топка“, заяви треньорът на Барселона Ханзи Флик. Наградата беше спечелена от Хари Кейн, а пред 19-годишния испанец се класира и Килиан Мбапе.

„Хари Кейн заслужаваше наградата, но вече знаете какво мисля за Ламин. Той е на нивото, необходимо, за да я спечели“, каза Флик преди домакинството срещу Алавес.

Ямал спечели Ла Лига с Барселона и Световното първенство с Испания, но остана трети в подреждането за най-добър футболист в света. Според Флик крилото не е позволило на разочарованието да повлияе на подготовката му.

„Много се гордея с Ламин. Той реагира много добре и беше напълно концентриран в тренировките. Това е правилният начин да отговориш. Манталитетът му е много добър за отбора“, заяви треньорът.

Ямал ще има възможност да продължи сезона с участие в домакинството срещу Алавес. Барселона търси връщане към победите след две последователни загуби от Пари Сен Жермен и Реал Мадрид.

Каталунците започнаха кампанията с 11 поредни победи във всички турнири, но след това загубиха с 4:2 при гостуването си на Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Последва домакинско поражение с 2:1 от Реал Мадрид в Ла Лига.

„Най-важното утре е да спечелим. Отборът играе добре и вярваме в силните си страни. Видях добра тренировка и положителна атмосфера. Трябва да го покажем и в мача“, каза Флик.

Германският специалист предупреди, че Алавес се защитава организирано, но очаква Барселона да покаже най-доброто си лице.

„Алавес е отбор, който знае как да се защитава добре, но ние сме Барса и искаме да покажем най-добрата си версия“, добави Флик.

Барселона запазва преднина от две точки на върха в класирането на Ла Лига преди мача си с Алавес и предстоящата среща с Атлетико Мадрид. Флик призна, че не обича да губи, но подчерта, че сезонът е дълъг.

„Трофеите се печелят в края на сезона. Трябва да се справим с това. Можехме да спечелим, но трябва да приемем загубата и да се поучим от нея“, каза треньорът.