Ливърпул и Арсенал влизат в голям сблъсък на „Анфийлд“ тази вечер

Футболното внимание на Острова и в цяла Европа е насочено към голямото дерби между Ливърпул и Арсенал. Двата английски гранда се изправят един срещу друг в двубой от деветия кръг на Висшата лига, който започва в 18:30 часа. Срещата ще бъде излъчена пряко по DIEMA SPORT 2.

Мърсисайдци пристигат с високо самочувствие и в серия от добри резултати във всички турнири. Само преди няколко дни Ливърпул си осигури място в следващата фаза на Купата на лигата, след като елиминира Челси след изпълнение на дузпи. Преди това тимът постигна победа над Брайтън в първенството, а в Шампионската лига участва в зрелищен сблъсък с испанския Виляреал, спечелен с 4:3.

Арсенал също демонстрира стабилна форма в шампионата, но настроението в лагера на лондончани беше помрачено от неочакваното отпадане от Флийтууд за Купата на лигата след изпълнение на дузпи. Във Висшата лига „артилеристите“ се справиха с Евертън с 2:0, а в Шампионската лига записаха престижно равенство 2:2 при гостуването си на Байерн Мюнхен.

Последните преки срещи между двата съперника показват колко оспорвано е съперничеството им. През януари тази година Ливърпул и Арсенал не успяха да си отбележат гол и завършиха при нулево равенство.

Предстоящият сблъсък обещава сериозна битка, като и двата отбора имат амбиции да затвърдят позициите си сред водещите тимове в английския футбол.