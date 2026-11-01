По-висока активност на българите в Турция на балотажа

Избирателната активност в Турция на втория тур на президентските избори е малко по-висока спрямо първия тур. До обяд в една от секциите в истанбулския квартал „Авджълар“ своя вот са дали около 80 души, докато на първия тур в същата секция са гласували общо 91 души за целия ден.

В секцията няма струпване на хора, дълги опашки или проблеми при гласуването. Декларациите се попълват вътре в секцията пред членовете на избирателната комисия. Активността остава далеч от мащабите, наблюдавани в предишни години, когато в една секция са гласували приблизително 1000 души.

Сред дошлите да гласуват има и човек, който за първи път упражнява правото си на вот на втория тур. Той обяснява, че не е участвал в първия тур, защото е имал работа.

„Изселниците, които са двойни граждани, ги интересува в България да има мир, да няма дрязги между партиите и като отидат в България да са свободни. Има хора, които през цялото лято са там“, казва Ефраим Камберов, председател на Организацията на българските изселници в „Авджълар“.

По думите му новият държавен глава трябва да обединява обществото. „Новият президент е, за да съедини хората. Да няма ние – вие. Трябва да е общо, защото всички сме български граждани и всички живеем в една страна. Където живеем, трябва да е хубаво“, заявява Камберов.