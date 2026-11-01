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По-висока активност на българите в Турция на балотажа
  Тема: Избори

По-висока активност на българите в Турция на балотажа

1 Ноември, 2026 13:46 1 336 44

  • президентски избори-
  • избирателна активност-
  • турция-
  • истанбул-
  • авджълар

До обяд в секция в истанбулския квартал „Авджълар“ са гласували около 80 души. Опашки и проблеми при гласуването няма

По-висока активност на българите в Турция на балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Избирателната активност в Турция на втория тур на президентските избори е малко по-висока спрямо първия тур. До обяд в една от секциите в истанбулския квартал „Авджълар“ своя вот са дали около 80 души, докато на първия тур в същата секция са гласували общо 91 души за целия ден.

В секцията няма струпване на хора, дълги опашки или проблеми при гласуването. Декларациите се попълват вътре в секцията пред членовете на избирателната комисия. Активността остава далеч от мащабите, наблюдавани в предишни години, когато в една секция са гласували приблизително 1000 души.

Сред дошлите да гласуват има и човек, който за първи път упражнява правото си на вот на втория тур. Той обяснява, че не е участвал в първия тур, защото е имал работа.

„Изселниците, които са двойни граждани, ги интересува в България да има мир, да няма дрязги между партиите и като отидат в България да са свободни. Има хора, които през цялото лято са там“, казва Ефраим Камберов, председател на Организацията на българските изселници в „Авджълар“.

По думите му новият държавен глава трябва да обединява обществото. „Новият президент е, за да съедини хората. Да няма ние – вие. Трябва да е общо, защото всички сме български граждани и всички живеем в една страна. Където живеем, трябва да е хубаво“, заявява Камберов.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ДрайвингПлежър

    33 8 Отговор
    Браво, браво! Героите на жълтите павета в страстна прегръдка с Делянчовото ДПС - Гюре доволен ще остане!... после и вие!

    13:58 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ох, Делянчо

    27 7 Отговор
    Пеевски каквото е докопал все е ликвидирал. Сега се е насочил към държавата. Може би това заслужаваме.

    Коментиран от #13

    14:01 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хихихии

    26 6 Отговор
    Шиши ги строи да гласуват за гюро и кондьо! Сглобката мърда!

    Коментиран от #38

    14:09 01.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Даааа

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ох, Делянчо":

    Може и да го заслужаваш ти! Аз и хиляди други, не го заслужаваме!

    14:10 01.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 българите в Турция

    15 2 Отговор
    турците в България ...Другите са украинци и македонци нали?

    Коментиран от #37

    14:12 01.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Истината

    14 0 Отговор
    Министерството на вътрешните работи (МВР) не публикува една обща, публично достъпна в реално време бройка на всички действащи лични карти, в България и чужбина! Реално колко лични валидни български карти има, ако едно лице почине, защо банките в рамките на следващият ден му блокират банковите сметки, а държавата, НЕ? ЗАЩО държавата не дава с точност до един ден колко активни лични карти има в България и по света?

    Коментиран от #22, #31

    14:18 01.11.2026

  • 22 Бай Мишо Математиката

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "Истината":

    Заради тайната. На вота и другите врътки и ползи за нЕкои хора. Като при баце както гласуваха умрелите.

    Коментиран от #42

    14:22 01.11.2026

  • 23 Българските турци

    4 4 Отговор
    Въпрос на стратегия !.. Ако единият кандидат си беше взел някой свестен турчин или туркиня за вице до себе си, спокойно печелеше и без балотаж !... 😊

    Коментиран от #39

    14:22 01.11.2026

  • 24 Мдаа

    13 0 Отговор
    Навремето Тургут Йозал беше казал на Живков, че в България турци няма и това даде повод за възродителния процес, обаче в Турция българи колкото щеш, особено по избори.

    14:24 01.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Това не е добре

    1 10 Отговор
    За червената лада, помада.

    14:26 01.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 пешо

    10 1 Отговор
    почна ли са да плащят

    14:27 01.11.2026

  • 29 Щом закона го позволява

    13 2 Отговор
    Нека предателите избягали в чужбина да решават съдбата ви. Нека тези с двойното гражданство да ви станат управници роби нещастни. ...

    14:29 01.11.2026

  • 30 Дадена е команда ФАС

    8 1 Отговор
    Затова и са се активизирали. А може и да дават телешко месо.

    14:30 01.11.2026

  • 31 Отговорът е простичък

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Истината":

    За да има ала-бала на изборите.

    14:31 01.11.2026

  • 32 А как е с

    5 1 Отговор
    българите от Турция в Лондон? А в Канада?

    Коментиран от #35

    14:32 01.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бългаските турци

    3 4 Отговор
    Ами българите в Турция сме си турци -български граждани .

    Коментиран от #43

    14:35 01.11.2026

  • 35 Али Турчинът

    4 5 Отговор

    До коментар #32 от "А как е с":

    Аз съм в Лондон в момента и гласувах против сглобката .

    14:36 01.11.2026

  • 36 Трябва да се гласува за този

    6 1 Отговор
    който повече мразите. Така после ще имате възможност по често да го псувате. Държавата не я мислете тя ще си е същата кочина за съжаление

    14:37 01.11.2026

  • 37 Ами такъв е наратива

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "българите в Турция":

    Очевидно...

    14:40 01.11.2026

  • 38 Иван

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хихихии":

    Напротив турците масово гласуват за Радев.

    14:40 01.11.2026

  • 39 Димитър Георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Българските турци":

    В случая си прав , Ефенди ,но пък пий си Мехмед ефенди кафето и си яж рахат локума в Бурса ,а българската политика остави на нас .

    14:40 01.11.2026

  • 40 българи от Турция в Лондон

    6 1 Отговор
    с български лични карти кючек мятат и за Украйна милеят, и 10% за НАТО искат че и 20 ...много яко нали

    14:45 01.11.2026

  • 41 Други ни управляват хора!

    3 0 Отговор
    Тези които са в България просто им се плаща да отнасят псувните а понякога и шутове и да го играят отдушник ...

    14:57 01.11.2026

  • 42 Огра

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Мишо Математиката":

    Mного ти е къса паметта,математик.Това се прави още от 1989г насам.

    15:01 01.11.2026

  • 43 Огра

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Бългаските турци":

    По-скоро стеПиявици.

    15:03 01.11.2026

  • 44 Злото пълзи

    0 0 Отговор
    Атлантическият нацизъм тихичко се промъква и после ще почне с погромите.

    15:05 01.11.2026

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