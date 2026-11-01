По-висока активност на българите в Турция на балотажа

Избирателната активност в Турция на втория тур на президентските избори е малко по-висока спрямо първия тур. До обяд в една от секциите в истанбулския квартал „Авджълар“ своя вот са дали около 80 души, докато на първия тур в същата секция са гласували общо 91 души за целия ден.
В секцията няма струпване на хора, дълги опашки или проблеми при гласуването. Декларациите се попълват вътре в секцията пред членовете на избирателната комисия. Активността остава далеч от мащабите, наблюдавани в предишни години, когато в една секция са гласували приблизително 1000 души.
Сред дошлите да гласуват има и човек, който за първи път упражнява правото си на вот на втория тур. Той обяснява, че не е участвал в първия тур, защото е имал работа.
„Изселниците, които са двойни граждани, ги интересува в България да има мир, да няма дрязги между партиите и като отидат в България да са свободни. Има хора, които през цялото лято са там“, казва Ефраим Камберов, председател на Организацията на българските изселници в „Авджълар“.
По думите му новият държавен глава трябва да обединява обществото. „Новият президент е, за да съедини хората. Да няма ние – вие. Трябва да е общо, защото всички сме български граждани и всички живеем в една страна. Където живеем, трябва да е хубаво“, заявява Камберов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 ДрайвингПлежър
13:58 01.11.2026
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5 Ох, Делянчо
Коментиран от #13
14:01 01.11.2026
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11 Хихихии
Коментиран от #38
14:09 01.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Даааа
До коментар #5 от "Ох, Делянчо":Може и да го заслужаваш ти! Аз и хиляди други, не го заслужаваме!
14:10 01.11.2026
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17 българите в Турция
Коментиран от #37
14:12 01.11.2026
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20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Истината
Коментиран от #22, #31
14:18 01.11.2026
22 Бай Мишо Математиката
До коментар #21 от "Истината":Заради тайната. На вота и другите врътки и ползи за нЕкои хора. Като при баце както гласуваха умрелите.
Коментиран от #42
14:22 01.11.2026
23 Българските турци
Коментиран от #39
14:22 01.11.2026
24 Мдаа
14:24 01.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Това не е добре
14:26 01.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 пешо
14:27 01.11.2026
29 Щом закона го позволява
14:29 01.11.2026
30 Дадена е команда ФАС
14:30 01.11.2026
31 Отговорът е простичък
До коментар #21 от "Истината":За да има ала-бала на изборите.
14:31 01.11.2026
32 А как е с
Коментиран от #35
14:32 01.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Бългаските турци
Коментиран от #43
14:35 01.11.2026
35 Али Турчинът
До коментар #32 от "А как е с":Аз съм в Лондон в момента и гласувах против сглобката .
14:36 01.11.2026
36 Трябва да се гласува за този
14:37 01.11.2026
37 Ами такъв е наратива
До коментар #17 от "българите в Турция":Очевидно...
14:40 01.11.2026
38 Иван
До коментар #11 от "Хихихии":Напротив турците масово гласуват за Радев.
14:40 01.11.2026
39 Димитър Георгиев
До коментар #23 от "Българските турци":В случая си прав , Ефенди ,но пък пий си Мехмед ефенди кафето и си яж рахат локума в Бурса ,а българската политика остави на нас .
14:40 01.11.2026
40 българи от Турция в Лондон
14:45 01.11.2026
41 Други ни управляват хора!
14:57 01.11.2026
42 Огра
До коментар #22 от "Бай Мишо Математиката":Mного ти е къса паметта,математик.Това се прави още от 1989г насам.
15:01 01.11.2026
43 Огра
До коментар #34 от "Бългаските турци":По-скоро стеПиявици.
15:03 01.11.2026
44 Злото пълзи
15:05 01.11.2026