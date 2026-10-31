Брайтън шокира Манчестър Сити на „Етихад“ и се изкачи до третото място

Брайтън поднесе изненада, след като победи Манчестър Сити с 1:0 като гост в двубой на стадион „Етихад“. „Чайките“ демонстрираха отлична организация в защита и успяха да съхранят минималния си аванс въпреки сериозния натиск на домакините през второто полувреме.

Гостите нанесоха своя удар още в 11-ата минута. Ясин Аяри се разписа след добре изградена комбинация с Максим де Каупер и даде преднина на Брайтън. Манчестър Сити опита да отговори, като през първата част футболистите на Пеп Гуардиола имаха претенции за дузпа, но главният съдия не посочи бялата точка.

След почивката „гражданите“ увеличиха натиска в търсене на изравнително попадение. В 52-ата минута Илиман Ндиайе пропусна отлична възможност, след като ударът му срещна гредата след намеса на вратаря Барт Вербруген.

В последните минути Манчестър Сити хвърли всички сили в атака, но защитата на гостите издържа на натиска и не позволи резултатът да бъде променен.

Въпреки поражението „гражданите“ остават на първото място с 21 точки, поне до изиграването на мача на Арсенал. Брайтън пък събра 19 пункта и се изкачи до третата позиция в класирането.







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