Новини
Спорт »
Световен футбол »
Брайтън шокира Манчестър Сити на „Етихад“ и се изкачи до третото място

Брайтън шокира Манчестър Сити на „Етихад“ и се изкачи до третото място

31 Октомври, 2026 18:58 539 0

  • манчестър сити-
  • брайтън-
  • ясин аяри-
  • максим де каупер-
  • барт вербруген-
  • матеуш нунеш-
  • висша лига-
  • английски футбол-
  • етихад-
  • пеп гуардиола

Ясин Аяри се разписа още в 11-ата минута

Брайтън шокира Манчестър Сити на „Етихад“ и се изкачи до третото място - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Брайтън поднесе изненада, след като победи Манчестър Сити с 1:0 като гост в двубой на стадион „Етихад“. „Чайките“ демонстрираха отлична организация в защита и успяха да съхранят минималния си аванс въпреки сериозния натиск на домакините през второто полувреме.

Гостите нанесоха своя удар още в 11-ата минута. Ясин Аяри се разписа след добре изградена комбинация с Максим де Каупер и даде преднина на Брайтън. Манчестър Сити опита да отговори, като през първата част футболистите на Пеп Гуардиола имаха претенции за дузпа, но главният съдия не посочи бялата точка.

След почивката „гражданите“ увеличиха натиска в търсене на изравнително попадение. В 52-ата минута Илиман Ндиайе пропусна отлична възможност, след като ударът му срещна гредата след намеса на вратаря Барт Вербруген.

В последните минути Манчестър Сити хвърли всички сили в атака, но защитата на гостите издържа на натиска и не позволи резултатът да бъде променен.

Въпреки поражението „гражданите“ остават на първото място с 21 точки, поне до изиграването на мача на Арсенал. Брайтън пък събра 19 пункта и се изкачи до третата позиция в класирането.



Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове