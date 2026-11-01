Марк Маркес спечели в Малайзия и се приближи до титлата

Марк Маркес направи решителна крачка към световната титла в MotoGP, след като спечели Гран при на Малайзия на пистата „Сепанг“. Пилотът на заводския тим на Дукати записа седмата си победа в основно състезание през сезона и вече има математически шанс да реши шампионата още в следващия кръг в Катар.

Маркес поведе още в началото на дистанцията от 20 обиколки и постепенно наложи темпо, с което съперниците му не успяха да се справят. Испанецът премина финалната линия с аванс от 4,172 секунди пред Педро Акоста. Второто място на пилота на КТМ не му позволи да запише първия си дубъл в MotoGP след победата в съботния спринт.

Трети завърши Алекс Маркес, който стартира от полпозишън. Пилотът на Грезини Дукати удържа зад себе си Марко Бедзеки и така косвено помогна на своя брат в битката за титлата. Бедзеки прекара няколко обиколки непосредствено зад него, но не намери възможност за изпреварване.

В края на състезанието италианецът трябваше да се защитава и от Ай Огура. Японецът, който кара за сателитния тим на Тракхаус Априлия, го атакува и го изпревари, като между двамата имаше контакт. В последната обиколка Бедзеки допусна грешка и загуби още една позиция от Енеа Бастианини. Така заводският пилот на Априлия остана шести, а Бастианини завърши пети.

Марк Маркес започна уикенда в Малайзия с 19 точки аванс пред Хорхе Мартин, който не участва заради контузия. След второто си място в спринта и победата в основното състезание лидерът увеличи предимството си в шампионата и постави титлата в обсега си.

Следващият кръг е Гран при на Катар, а след него календарът предвижда състезания в Португалия и Валенсия. Маркес вече може да спечели осмата си титла в кралския клас, ако запази необходимия аванс след старта на пистата „Лусаил“.