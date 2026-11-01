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Резултати от Националната хокейна лига на САЩ и Канада - НХЛ

Резултати от Националната хокейна лига на САЩ и Канада - НХЛ

1 Ноември, 2026 10:33 470 0

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Изиграха се 10 срещи

Резултати от Националната хокейна лига на САЩ и Канада - НХЛ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Резултати от редовния сезон в Националната хокейна лига (NHL) на САЩ и Канада:

Бостън Бруинс – Чикаго Блекхоукс 5:4 (след продължение)
Детройт Ред Уингс – Сейнт Луис Блус 4:5
Нешвил Предейтърс – Тампа Бей Лайтнинг 5:4 (след дузпи)
Ню Йорк Айлендърс – Едмънтън Ойлърс 0:4
Лос Анджелис Кингс – Бъфало Сейбърс 2:3
Сан Хосе Шаркс – Отава Сенатърс 1:5
Ванкувър Канъкс – Торонто Мейпъл Лийфс 2:4
Монреал Канейдиънс – Питсбърг Пенгуинс 5:4
Далас Старс – Кълъмбъс Блу Джакетс 3:1
Колорадо Аваланч – Калгари Флеймс 5:2


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