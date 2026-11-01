Любимата на Марк Кукурея се разминала на косъм с влаковата катастрофа в Испания

Половинката на защитника на Реал Мадрид Марк Кукурея – Клаудия Родригес, е била съвсем близо до тежката железопътна катастрофа с два влака край испанския град Толедо. Майката на три деца е пътувала към Малага със следваща композиция, която не е била пряко засегната от инцидента.

Родригес побърза да успокои последователите си в социалните мрежи и увери, че е невредима. Влакът, в който се е намирала, е бил на значително разстояние от мястото на сблъсъка. Заради съвпадението на маршрутите обаче композицията е трябвало да промени посоката си и да се върне обратно в Мадрид.

„С мен всичко е наред. Моят влак не беше засегнат, тъй като се намираше далеч от композицията, претърпяла катастрофата. Наложи се единствено да се върнем в Мадрид, защото маршрутът ни съвпадаше“, обясни тя.

Половинката на футболиста изрази съпричастност към семействата на загиналите 69 души и призна, че осъзнава колко близо е била до трагедията.

„Не мога да не си помисля, че ако всичко се беше случило малко по-късно, моят влак също можеше да бъде засегнат. Това обаче е нищо в сравнение с ужаса, преживян от пътниците в катастрофиралата композиция. Изпращам цялата си подкрепа и сила на техните семейства“, написа Родригес.

Марк Кукурея и неговата партньорка се установиха в Мадрид през това лято, след като според информацията защитникът премина в испанския гранд от Челси.