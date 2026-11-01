Ваня Великова се отказва от политиката, Пацо иска съветник

Ваня Великова няма да се кандидатира отново за политически пост, докато Панайот Кючуков обмисля участие в следващите местни избори като кандидат за общински съветник. Двамата се явиха като кандидатпрезидентска двойка на първия тур, на който получиха малко над 4500 гласа.
В ефира на Нова телевизия Кючуков заяви, че почти цялата подкрепа е била насочена лично към него. По думите му около 4380 гласа са били за него, като той свързва резултата с активността си в социалните мрежи и разговорите с последователи, включително българи в Канада и Съединените щати.
Кючуков твърди още, че е провел основната част от предизборната кампания. Той изрази съжаление, че Великова не му е отстъпила кандидатурата за президент.
Различни оценки за резултата
Ваня Великова отхвърли твърдението, че гласовете са били основно за нейния партньор. Тя заяви, че Кючуков е обикалял медии, институции и телевизии, за да обяснява защо той е трябвало да бъде кандидатът за президент.
Великова посочи, че е очаквала значително по-добър резултат и дори е вярвала, че може да достигне до балотажа. Тя каза, че е получила подкрепа в Бургас и Кърджали, като свърза част от гласовете в Кърджали с популярността си сред хората от турски произход.
По време на разговора Великова разказа, че е обмисляла и друг кандидат за вицепрезидент - Георги Марков, с когото се познава от телевизионния формат „Биг Брадър“.
Планове след изборите
Кючуков заяви, че в момента е безработен и е регистриран в Бюрото по труда. Той възнамерява да се посвети на социалните мрежи и създаването на съдържание в TikTok.
Великова от своя страна каза, че не планира нова политическа кандидатура. По думите ѝ е получавала предложения да се кандидатира за кмет на Габрово, но няма такива амбиции.
Тя ще насочи усилията си към музикалните изяви. В деня на балотажа Великова заяви, че не подкрепя нито един от двамата останали кандидати.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Груйо
18:52 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 14ФФ
😂😂😂
18:53 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АГАТ а Кристи
19:06 01.11.2026
7 ЦК на БКП
19:11 01.11.2026
8 Православие сър
19:13 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Какво е това
Бай бабо да не ме срещне на живо!!!!!
19:16 01.11.2026
11 Да, да
19:29 01.11.2026