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Лоши новини за Ботев Пловдив - Даниел Наумов е със счупен нос след победата над Локомотив София

Лоши новини за Ботев Пловдив - Даниел Наумов е със счупен нос след победата над Локомотив София

1 Ноември, 2026 16:39 601 1

  • даниел наумов-
  • ботев пловдив-
  • локомотив софия-
  • станислав генчев-
  • първа лига

Стражът пострада след сблъсък с футболист на домакините по време на двубоя на стадион „Локомотив“

Лоши новини за Ботев Пловдив - Даниел Наумов е със счупен нос след победата над Локомотив София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов е получил сериозна травма при убедителната победа на своя тим с 5:2 срещу Локомотив София в столицата. Медицински преглед в пловдивско лечебно заведение е установил, че националът е със счупен нос, съобщава „Мач Телеграф“.

Стражът пострада след сблъсък с футболист на домакините по време на двубоя на стадион „Локомотив“. Инцидентът предизвика недоволство от страна на старши треньора на „жълто-черните“ Станислав Генчев, който след срещата заяви, че в ситуацията дори не е било отсъдено нарушение.

Въпреки контузията Наумов се очаква да продължи да помага на Ботев в следващите мачове, но ще трябва да играе със специална предпазна маска.

Според информацията вратарят има добри шансове да бъде на разположение още за предстоящия двубой с Дунав, който е насрочен за петък.


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