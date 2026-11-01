Лоши новини за Ботев Пловдив - Даниел Наумов е със счупен нос след победата над Локомотив София

Вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов е получил сериозна травма при убедителната победа на своя тим с 5:2 срещу Локомотив София в столицата. Медицински преглед в пловдивско лечебно заведение е установил, че националът е със счупен нос, съобщава „Мач Телеграф“.

Стражът пострада след сблъсък с футболист на домакините по време на двубоя на стадион „Локомотив“. Инцидентът предизвика недоволство от страна на старши треньора на „жълто-черните“ Станислав Генчев, който след срещата заяви, че в ситуацията дори не е било отсъдено нарушение.

Въпреки контузията Наумов се очаква да продължи да помага на Ботев в следващите мачове, но ще трябва да играе със специална предпазна маска.

Според информацията вратарят има добри шансове да бъде на разположение още за предстоящия двубой с Дунав, който е насрочен за петък.