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Ивайло Петев изведе Мардин до нова победа в Турция

Ивайло Петев изведе Мардин до нова победа в Турция

1 Ноември, 2026 18:37 756 1

  • ивайло петев-
  • мардин 1969-
  • здравко димитров-
  • турска лига 1

Тимът спечели с 2:1 при гостуването си на Истанбулспор

Ивайло Петев изведе Мардин до нова победа в Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мардин Спор, воден от Ивайло Петев, спечели с 2:1 гостуването си на Истанбулспор в 13-ия кръг на турската Лига 1. Успехът изкачи тима до четвъртото място с 24 точки и го остави в зоната на плейофите за влизане в Суперлигата.

Домакините започнаха по-добре и откриха резултата още в 7-ата минута. Елвин Менди се разписа за Истанбулспор, който заема последното място в класирането.

Мардин изравни малко преди почивката. В 42-ата минута Малик Уилкс изпрати топката във вратата на домакините.

След паузата гостите направиха пълен обрат, като Оларенваджу Кайоде отбеляза за 2:1 в 59-ата минута.

Здравко Димитров започна като титуляр за Мардин и остана на терена до 86-ата минута.

В 75-ата минута съдията отсъди дузпа за гостите след падане на Кайоде в наказателното поле. Димитров застана зад топката, но вратарят на Истанбулспор спаси удара. При добавката топката срещна гредата и резултатът остана 2:1.

В заключителните минути Мардин продължи да създава положения, но не успя да стигне до трети гол.

След победата отборът на Петев е четвърти с 24 точки. Лидер е Бурсаспор с преднина от седем точки, а вторият Кайзериспор е на три точки пред Мардин. Позицията на тима дава право на участие в плейофите за промоция в турската Суперлига.

Източници: bta.bg, star.com.tr


Турция
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