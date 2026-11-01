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Член на СИК не се яви във Велико Търново
  Тема: Избори

Член на СИК не се яви във Велико Търново

1 Ноември, 2026 18:44 507 7

  • избори-
  • велико търново-
  • секционни избирателни комисии-
  • избирателна активност-
  • машинно гласуване

Председателят на комисията в секция в квартал „Чолаковци“ е заменен с член от резервите. Активността в областта към 11:00 часа е 7,60%

Член на СИК не се яви във Велико Търново - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Член на секционна избирателна комисия не се е явил в началото на изборния ден във Велико Търново. Става дума за 78-а секция в квартал „Чолаковци“, където председателят е бил заменен с член от резервите, за да бъде попълнен съставът на комисията.

Данните за случая са представени от председателя на Районната избирателна комисия – Велико Търново Христо Данев и заместник-председателя Диана Петрова. Информацията е предадена от кореспондента на БТА Николай Венков.

Активността е 7,60%

Към 11:00 часа в областта са гласували 15 153 души от общо 199 486 избиратели. Активността е 7,60% – с 0,58 процентни пункта повече спрямо същия час на първия тур на 25 октомври, когато до урните са отишли 14 011 души, или 7,02%.

Най-висока е активността в Сухиндол – 11,97%. Следват Златарица с 8,75% и Лясковец с 8,35%. Най-нисък е делът на гласувалите в Горна Оряховица – 6,03%, въпреки че и там има ръст спрямо първия тур, когато активността е била 5,63%.

Най-много избиратели са гласували в община Велико Търново – 5737 души. Активността там е 8,16%, което е с 0,09 процентни пункта по-ниско от отчетеното на 25 октомври. Най-съществено увеличение спрямо първия тур е регистрирано в Полски Тръмбеш – с 1,64 пункта, Свищов – с 1,55 пункта, и Лясковец – с 1,47 пункта.

Проблем с машина е отстранен

До 11:00 часа в РИК – Велико Търново не са постъпили жалби и сигнали за нарушения. В една от секциите обаче е възникнал технически проблем при машинното гласуване. На избирател е излязло съобщение, че гласът му не е отчетен, след което му е дадена възможност да гласува повторно.

По указание на заместник-председателя на комисията е направен междинен отчет. Той е показал, че гласът вече е отчетен, а след проверката гласуването е продължило нормално.

Във Великотърновска област са разкрити общо 414 секции. Машини има в 309 от тях, като в 37 секции са осигурени по две устройства заради броя на избирателите. В останалите 105 секции се гласува само с хартиени бюлетини.

Паралелно с изборния ден жители на Павликени протестираха срещу решението новите експресни влакове да не спират на местната гара. „Две общини и три града са засегнати. Община Павликени излезе с декларация в защита на гражданите и бяхме подкрепени от редица граждански организации. От кмета на общината са внесени 6 хиляди подписа“, заяви един от протестиращите.

Източници: nova.bg


Велико Търново / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 2 Отговор
    По принцип е правилно, след края на изборния ден, на баце да му сложат пак гривните.🤣

    18:45 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Аз имах един от Спиди.Отиде да носи пратки и се върна чак вечерта

    18:47 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Човекът е празнувал предварително

    0 0 Отговор
    ПАбедата. А махмурлии бесе допускат до комисиите.

    19:00 01.11.2026

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