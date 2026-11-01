Член на СИК не се яви във Велико Търново

Член на секционна избирателна комисия не се е явил в началото на изборния ден във Велико Търново. Става дума за 78-а секция в квартал „Чолаковци“, където председателят е бил заменен с член от резервите, за да бъде попълнен съставът на комисията.

Данните за случая са представени от председателя на Районната избирателна комисия – Велико Търново Христо Данев и заместник-председателя Диана Петрова. Информацията е предадена от кореспондента на БТА Николай Венков.

Активността е 7,60%

Към 11:00 часа в областта са гласували 15 153 души от общо 199 486 избиратели. Активността е 7,60% – с 0,58 процентни пункта повече спрямо същия час на първия тур на 25 октомври, когато до урните са отишли 14 011 души, или 7,02%.

Най-висока е активността в Сухиндол – 11,97%. Следват Златарица с 8,75% и Лясковец с 8,35%. Най-нисък е делът на гласувалите в Горна Оряховица – 6,03%, въпреки че и там има ръст спрямо първия тур, когато активността е била 5,63%.

Най-много избиратели са гласували в община Велико Търново – 5737 души. Активността там е 8,16%, което е с 0,09 процентни пункта по-ниско от отчетеното на 25 октомври. Най-съществено увеличение спрямо първия тур е регистрирано в Полски Тръмбеш – с 1,64 пункта, Свищов – с 1,55 пункта, и Лясковец – с 1,47 пункта.

Проблем с машина е отстранен

До 11:00 часа в РИК – Велико Търново не са постъпили жалби и сигнали за нарушения. В една от секциите обаче е възникнал технически проблем при машинното гласуване. На избирател е излязло съобщение, че гласът му не е отчетен, след което му е дадена възможност да гласува повторно.

По указание на заместник-председателя на комисията е направен междинен отчет. Той е показал, че гласът вече е отчетен, а след проверката гласуването е продължило нормално.

Във Великотърновска област са разкрити общо 414 секции. Машини има в 309 от тях, като в 37 секции са осигурени по две устройства заради броя на избирателите. В останалите 105 секции се гласува само с хартиени бюлетини.

Паралелно с изборния ден жители на Павликени протестираха срещу решението новите експресни влакове да не спират на местната гара. „Две общини и три града са засегнати. Община Павликени излезе с декларация в защита на гражданите и бяхме подкрепени от редица граждански организации. От кмета на общината са внесени 6 хиляди подписа“, заяви един от протестиращите.

Източници: nova.bg