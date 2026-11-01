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Лацио оглави еднолично Серия А след успех над Каляри

Лацио оглави еднолично Серия А след успех над Каляри

1 Ноември, 2026 18:02 676 0

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Тимът на Дженаро Гатузо събра 28 точки от 30 възможни - Андреа Пинамонти донесе успеха с гол в 83-ата минута

Лацио оглави еднолично Серия А след успех над Каляри - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лацио продължи впечатляващото си начало на сезона в италианската Серия А, след като победи Каляри с 2:1 на „Олимпико“ в Рим. Успехът изведе тима на Дженаро Гатузо еднолично на първото място с 28 точки от 30 възможни.

Римляните остават непобедени след първите 10 кръга. Каляри е на 11-а позиция с 13 точки.

Гостите откриха резултата в 20-ата минута. Алиеу Фадера намери М'Бала Нзола в наказателното поле, а нападателят стреля точно за 0:1.

Лацио отговори в 36-ата минута. Тиджани Нослин подаде към Густав Исаксен, който отправи удар в горния десен ъгъл и възстанови равенството.

Лацио стигна до пълния обрат в 83-ата минута. Алфонсо Педраса центрира, а Андреа Пинамонти засече топката с глава и я изпрати във вратата за крайното 2:1.

Каляри завърши срещата с човек по-малко. Защитникът Адам Оберт получи втори жълт картон в първата минута на добавеното време и напусна терена.

Победата затвърди силната серия на Лацио, който преди домакинството си срещу Каляри беше спечелил пет поредни мача в първенството, включително с 6:2 срещу Сасуоло. Следващото изпитание за отбора на Гатузо е гостуване на Наполи на 8 ноември. Каляри ще търси прекъсване на негативната си серия в домакинството на Фрозиноне на 7 ноември.


Италия
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