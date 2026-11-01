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Везенков с 21 точки при пета поредна победа на Олимпиакос
  Тема: Български спортни успехи

Везенков с 21 точки при пета поредна победа на Олимпиакос

1 Ноември, 2026 18:46 481 0

  • александър везенков-
  • олимпиакос-
  • гръцко първенство-
  • баскетбол

Българският национал добави 7 борби и 1 открадната топка при успеха с 91:62 над Перистери

Везенков с 21 точки при пета поредна победа на Олимпиакос - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Александър Везенков беше най-резултатен за Олимпиакос при убедителната победа с 91:62 над Перистери в петия кръг на гръцкото баскетболно първенство. Българският национал завърши срещата с 21 точки, 7 борби и 1 открадната топка, а коефициентът му на полезно действие беше 22.

Успехът запази перфектния баланс на Олимпиакос в шампионата. Тимът на Йоргос Барцокас вече има пет победи от пет мача и продължава без загуба в първенството.

Победата над Перистери беше трета поредна за Олимпиакос в рамките на седем дни, след като отборът спечели и двата си европейски двубоя през седмицата.

Преди началото на срещата се състоя церемония по награждаването на най-добре представилите се баскетболисти и треньори през миналия сезон.

Везенков, Никола Милутинов, Еван Фурние, Никос Плотас и Йоргос Барцокас получиха отличия за присъствието си в Идеалния отбор на гръцкото първенство. Плотас беше избран за най-добър млад играч, а Фурние получи наградата за най-полезен играч на сезона.


Гърция
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