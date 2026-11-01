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Реал Мадрид победи Расинг Сантандер като гост в Ла Лига

Реал Мадрид победи Расинг Сантандер като гост в Ла Лига

1 Ноември, 2026 19:18 426 0

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  • джуд белингам

Килиан Мбапе, Джуд Белингам и Ян Диоманде решиха мача още през първото полувреме

Реал Мадрид победи Расинг Сантандер като гост в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид победи Расинг Сантандер с 3:0 като гост в мач от 11-ия кръг на Ла Лига. Килиан Мбапе, Джуд Белингам и Ян Диоманде вкараха головете за мадридчани на „Ел Сардинеро“, като всичките попадения паднаха преди почивката.

Мбапе откри резултата в 11-ата минута от дузпа. Наказателният удар беше отсъден за нарушение на Матео Прати срещу френския нападател, който изпрати топката ниско до левия страничен стълб.

Реал Мадрид удвои аванса си в 21-ата минута. Арда Гюлер намери Джуд Белингам с пас в дълбочина, а английският халф преодоля вратаря Жулен Агиресабала и завърши атаката с удар в центъра на вратата. За Белингам това беше 50-ият гол с екипа на Реал Мадрид.

В 36-ата минута Ян Диоманде направи резултата 0:3. Нападателят получи топката след изпълнение на корнер и с удар от границата на наказателното поле я изпрати в горния ляв ъгъл. Попадението беше третото му в Ла Лига през сезона.

През второто полувреме Расинг стигна до спорна ситуация в наказателното поле на гостите. След намеса на ВАР отсъждането за дузпа беше отменено в 72-ата минута.

Следващото изпитание за тима на Жозе Моуриньо е гостуване на АЕК Атина в Шампионската лига на 4 ноември. В Ла Лига мадридчани ще се върнат към програмата си на 7 ноември с домакинство на Валенсия.


Испания
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