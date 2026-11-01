Арсенал сломи Ливърпул на „Анфийлд“

Арсенал спечели с 1:0 гостуването си на Ливърпул в дербито от деветия кръг на английската Висша лига. Единственият гол на „Анфийлд“ отбеляза Кай Хаверц, а успехът изведе състава на върха в класирането с 24 точки. Ливърпул остана пети с 15.

Германският нападател се разписа в 16-ата минута. Нони Мадуеке получи топката отдясно и намери Деклан Райс, който центрира остро по земята към далечната греда. Хаверц се позиционира добре и завърши атаката без затруднения за 0:1.

Домакините имаха възможност да отговорят в 27-ата минута. Върджил ван Дайк засече с глава центриране от корнер, но Александър Исак не успя да стигне навреме до топката за добавка.

Малко преди почивката Ливърпул отново беше близо до изравняване. В 39-ата минута Флориан Вирц изпълни пряк свободен удар, при който топката се отклони в напречната греда. Четири минути по-късно Милош Керкез центрира към Алексис Макалистър, но аржентинският полузащитник не намери очертанията на вратата.

След почивката тимът на Андони Ираола продължи да търси изравнителен гол, но не успя да отправи точен удар към вратата на Давид Рая.

Гостите се защитаваха организирано и не позволиха на Ливърпул да развие продължителен натиск. В 73-ата минута Мадуеке изведе Христос Цолис, който отправи техничен удар към долния десен ъгъл. Алисон обаче се намеси навреме и изби топката в корнер.

До края Арсенал не допусна сериозна опасност пред Давид Рая и запази минималната си преднина. Срещата на „Анфийлд“ беше ръководена от Анди Мадли.