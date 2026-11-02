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Кими Антонели покори Формула 1! Италианецът стана най-младият световен шампион в историята
  Тема: Известни личности

Кими Антонели покори Формула 1! Италианецът стана най-младият световен шампион в историята

2 Ноември, 2026 00:25 337 1

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  • мерцедес-
  • световна титла

Досегашният рекорд принадлежеше на Себастиан Фетел

Кими Антонели покори Формула 1! Италианецът стана най-младият световен шампион в историята - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1 за 2026 година. Пилотът на Мерцедес си гарантира титлата след третото място в Гран При на Мексико – състезание от 19-ия кръг на сезона. Със своите 380 точки италианецът вече е недостижим на върха в генералното класиране.

20-годишният талант записа името си със златни букви в историята на автомобилния спорт. Антонели стана най-младият пилот, печелил световната титла във Формула 1, като го направи на възраст от 20 години и 68 дни.

Досегашният рекорд принадлежеше на Себастиан Фетел, който триумфира през 2010 година, когато беше на 23 години и 134 дни.

Успехът на Антонели има и историческо значение за Италия. Той е първият италиански световен шампион от 1953 година насам, когато Алберто Аскари печели последната си титла. Освен това младият пилот е едва третият представител на страната, достигнал до върха във Формула 1, след Аскари и Джузепе Фарина.

Титлата е юбилейна десета при пилотите за Мерцедес, който затвърди превъзходството си през сезона с новото поколение болиди.

Антонели демонстрира впечатляваща форма през цялата кампания, като до момента има девет победи. Италианецът триумфира в Гран При на Китай, Япония, Маями, Канада, Монако, Белгия, Италия, Испания и САЩ.


Мексико
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  • 1 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Какъв ден. Кими шампион, Йотова президент. Свърших пиенето. Жалко.

    00:37 02.11.2026

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