Макс Верстапен спечели в Мексико, но Кими Антонели ликува с първа световна титла във Формула 1!

Кими Антонели официално си гарантира световната титла във Формула 1 за 2026 година! Италианският пилот на Мерцедес завърши трети в Гран При на Мексико и постигна исторически успех, превръщайки се в най-младия шампион в историята на автомобилния спорт. Победата в състезанието на пистата „Ерманос Родригес“ бе за Макс Верстапен, а второто място зае Люис Хамилтън.

Пред рекордна публика от над 405 000 зрители нидерландецът направи отличен старт и се възползва от битката между пилотите на Ферари, за да излезе начело. Така Верстапен стигна до третия си успех през сезона.

Хамилтън, който потегли от полпозишън, трябваше да се задоволи с втората позиция. Британецът оказа сериозен натиск върху лидера в заключителната част, но не успя да го изпревари. Най-голямата радост на подиума обаче бе за Антонели, който с третото си място сложи край на битката за титлата.

Шарл Льоклер остана четвърти, след като започна силно надпреварата, но не успя да запази необходимото темпо до финала. Ландо Норис завърши пети и загуби световната си корона, а съотборникът на Антонели в Мерцедес – Джордж Ръсел, финишира шести.

Оскар Пиастри се класира седми, след като напредна с пет позиции спрямо стартовата си позиция. Топ 10 допълниха Франко Колапинто, Лиъм Лоусън и Пиер Гасли.

Още в началото Льоклер изпревари Хамилтън, а Верстапен се възползва от ситуацията и се изкачи до второто място. Британецът остана трети, докато Ръсел загуби три позиции и се смъкна до петата.

Маневрата на Льоклер срещу Хамилтън попадна под разследване, тъй като и двамата пилоти напуснаха очертанията на трасето. Стюардите наложиха петсекундно наказание на монегаска.

В петата обиколка Ръсел влезе в контакт с болида на Исак Хаджар. Пилотът на Рейсинг Булс се завъртя и загуби значително позиции, а британецът получи санкция от 10 секунди.

Два тура по-късно бе задействана виртуална кола за сигурност, след като двата болида на Астън Мартин бяха прибрани в бокса. Така състезанието приключи преждевременно за Фернандо Алонсо и Ланс Строл.

Впоследствие Льоклер успя да натрупа аванс от 4,8 секунди пред Верстапен. В 27-ата обиколка пилотът на Ферари влезе в бокса, за да изтърпи наказанието си, а нидерландецът се възползва от ситуацията и го изпревари при спиранията за смяна на гуми. Хамилтън направи своя питстоп в следващия тур, а Ръсел – в 32-ата обиколка.

Междувременно Антонели пое лидерството, следвайки стратегията си да завърши в топ 9, което му беше достатъчно за титлата. Италианецът смени гумите си в 43-ата обиколка и се върна на трасето на четвърта позиция.

Малко след това Валтери Ботас претърпя тежка катастрофа заради проблем с окачването в областта на предната лява гума. На трасето излезе кола за сигурност, а в 46-ата обиколка състезанието бе временно спряно, за да бъде отстранен болидът и да бъдат възстановени защитните ограждения.

След прекъсването пилотите се наредиха за рестарт. В 48-ата обиколка Антонели успя да изпревари Льоклер и се изкачи на третото място – позицията, която му гарантираше световната титла.

Нова катастрофа последва в 57-ата обиколка. При опит за изпреварване Оскар Пиастри влезе в контакт с Арвид Линдблад, чийто болид напусна трасето и се удари в защитните ограждения. Това отново наложи появата на кола за сигурност.

Надпреварата бе подновена в 64-ата обиколка. Хамилтън опита да притисне Верстапен в борбата за победата, докато Антонели запази спокойно третата си позиция. До края на състезанието челната тройка не се промени.

Така Кими Антонели достигна до най-големия успех в кариерата си и официално бе коронясан за световен шампион във Формула 1 за 2026 година.