Пепе Мел е в реанимация след инсулт и операция

Бившият мениджър на Уест Бромич Пепе Мел се възстановява в интензивното отделение на болница „Вирхен дел Росио“ в Севиля, след като е получил инсулт и е претърпял спешна операция. Испанският треньор е на 63 години.

Реал Бетис е съобщил за състоянието му по искане на семейството. Според информацията операцията е завършила успешно, но Мел остава под лекарско наблюдение. Не са оповестени подробности за състоянието му или прогноза за възстановяването.

Новината предизвика реакции от клубове и организации, свързани с кариерата на треньора. Райо Валекано отправи послание към него: „От Райо Валекано искаме да предадем цялата си подкрепа и обич на Пепе Мел. Желаем му бързо и пълно възстановяване.“ Ла Лига също изрази подкрепа към бившия наставник.

Мел има 16 клуба в треньорската си кариера, но единственият му престой в Англия е начело на Уест Бромич. Той поема отбора през януари 2014 г., след уволнението на Стив Кларк, когато съставът е на четири точки над зоната на изпадащите.

Под ръководството на Мел Уест Бромич изиграва 17 мача във Висшата лига. Тимът записва три победи, шест равенства и осем загуби, завършва на 17-о място и остава на три точки над изпадналия Норич. Треньорът е освободен 24 часа след последния мач за сезона.

Периодът му в Англия преминава на фона на няколко напрегнати ситуации, сред които скандалът около Никола Анелка и конфликтът между Сайдо Берахино и Джеймс Морисън.

Най-силната част от треньорската кариера на Мел е свързана с Реал Бетис. Той извежда отбора до промоция в Ла Лига през сезон 2010/2011, а при втория си престой повтаря постижението през 2014 г.

Преди работата си в Бетис Мел води Райо Валекано до промоция във второто ниво на испанския футбол. Работил е още в редица испански клубове, както и в гръцкия ОФИ Крит и мароканския ИР Танжер.

ИР Танжер е последният отбор, който Мел ръководи. Той напуска клуба по-рано през 2026 г. и оттогава е без треньорски пост.