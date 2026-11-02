Селтик посочи Хулио Веласкес като вариант за треньор

Хулио Веласкес е сред вариантите за нов мениджър на Селтик, ако шотландският гранд реши да се раздели с Мартин О'Нийл. Испанският треньор на Левски е посочен като първи избор в анализ на близкото до клуба издание 67 Hail Hail.

Темата излезе на преден план след загубата на Селтик с 0:2 като гост на Фолкърк. Поражението остави тима с три победи в последните 10 мача във всички турнири. Селтик все още е начело в шотландското първенство, но слабата серия поставя под въпрос бъдещето на О'Нийл.

В анализа на 67 Hail Hail се посочва, че при треньорска рокада ръководството може да се насочи към България, където Веласкес работи начело на Левски. „Насочваме се към България, където Хулио Веласкес върши отлична работа начело на Левски София“, пише изданието.

Испанецът спечели титлата в българското първенство с Левски и сложи край на 14-годишната доминация на Лудогорец. Под негово ръководство „сините“ се завърнаха в Шампионската лига, а в Лига Европа започнаха с победа като гости над Виктория Пилзен.

Според анализа опитът на Веласкес да работи в клуб с високи изисквания и очакване за трофеи е сред причините той да бъде разглеждан като подходящ кандидат за Селтик. Публикацията отбелязва и представянето на Левски в европейските турнири.

Мартин О'Нийл се завърна начело на Селтик, но последните резултати засилиха съмненията около позицията му. Загубата от Фолкърк е поредният мач, в който отборът не успява да постигне очаквания резултат, въпреки че запазва лидерската си позиция в първенството.

Освен Веласкес като възможни заместници са посочени още Киърън Маккена и Дик Шройдер. Маккена е бивш мениджър на Ипсуич, а Шройдер в момента води НЕК Ниймеген.