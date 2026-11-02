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Барселона подновява опитите за привличането на Алесандро Бастони

Барселона подновява опитите за привличането на Алесандро Бастони

2 Ноември, 2026 18:04 491 0

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Футболистът е сред основните приоритети на спортно-техническото ръководство на „блаугранас“

Барселона подновява опитите за привличането на Алесандро Бастони - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона отново насочва вниманието си към защитника на Интер Алесандро Бастони. Каталунците планират нова офанзива за подписа на италианския национал преди отварянето на януарския трансферен прозорец, тъй като искат да укрепят отбранителната си линия.

Бастони е сред основните приоритети на спортно-техническото ръководство на „блаугранас“. От „Камп Ноу“ вече направиха опит да привлекат централния защитник през лятото, но тогава преговорите не доведоха до трансфер.

Сега Барселона обмисля различни варианти, чрез които да убеди Интер да се раздели с един от основните си футболисти.

Според информации от източници, запознати със ситуацията, Бастони вече е постигнал съгласие с каталунския клуб относно личните си условия. Най-сериозната пречка пред осъществяването на сделката остава липсата на договорка между двата клуба.


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