Хари Кейн е готов да размени „Златната топка“ за триумф в Шампионската лига

Хари Кейн е готов да се откаже от следващата си „Златна топка“, ако това означава да спечели Шампионската лига с Байерн Мюнхен. Английският нападател, който получи отличието за първи път миналата седмица, призна, че вече поставя отборния успех пред индивидуалните награди.

„Бих разменил следващата „Златна топка“ за триумф в Шампионската лига. Именно отборният успех е причината всички да играем футбол. Спечелването на индивидуалната награда беше един от най-великите моменти в живота ми, но да триумфирам с Байерн би било невероятно усещане“, заяви Кейн.

През сезон 2025/26 той отбеляза 61 гола във всички турнири – с 19 повече от всеки друг футболист в петте водещи първенства на Европа. В Шампионската лига реализира 14 попадения, което е рекорд за английски играч в рамките на един сезон в историята на турнира.

Байерн достигна до полуфиналите в предишното издание, но отпадна от бъдещия шампион Пари Сен Жермен с общ резултат 5:6. Сега баварците отново са сред претендентите за трофея, а Кейн вярва, че отборът има сили да стигне до финала.

„Всички искаме да достигнем финала и да постигнем нещо голямо като отбор. В момента все още имам шанс да спечеля и двете отличия“, добави нападателят.