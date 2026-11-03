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Гасперини предупреди Рома: Манчестър Юнайтед остава опасен въпреки кризата

Гасперини предупреди Рома: Манчестър Юнайтед остава опасен въпреки кризата

3 Ноември, 2026 07:59 570 0

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„Вълците“ гостуват на „Олд Трафорд“, но италианският треньор не иска играчите му да подценяват съперника

Гасперини предупреди Рома: Манчестър Юнайтед остава опасен въпреки кризата - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Джан Пиеро Гасперини предупреди футболистите на Рома да не се заблуждават от тежкия период, през който преминава Манчестър Юнайтед. Италианците гостуват на „Олд Трафорд“ в Шампионската лига днес в 22:00ч., а домакините са в серия от девет мача без победа във всички турнири.

Юнайтед заема 17-о място във Висшата лига и загуби от Челси през уикенда. Въпреки това Гасперини е категоричен, че отборът разполага с достатъчно качество, за да създаде сериозни проблеми на всеки съперник.

„В първенството преминават през труден период, но не трябва да се разсейваме от това. Манчестър Юнайтед все още е силен отбор с футболисти от най-висока класа. Подготвяме се така, сякаш ще срещнем най-добрата версия на Юнайтед“, заяви наставникът на Рома.

Италианският тим има четири точки от първите си три срещи в турнира – равенство с Фенербахче и победа над Слован Братислава, както и загуба от Реал Мадрид. Рома се отличава с офанзивния си стил и притежава топката средно в 61,3% от игровото време – вторият най-висок показател в турнира след Барселона.

Историята обаче не е на страната на гостите. Манчестър Юнайтед е спечелил пет от осемте си европейски сблъсъка с Рома, докато италианците имат само две победи в последните си 20 гостувания в Шампионската лига.


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