Гасперини предупреди Рома: Манчестър Юнайтед остава опасен въпреки кризата

Джан Пиеро Гасперини предупреди футболистите на Рома да не се заблуждават от тежкия период, през който преминава Манчестър Юнайтед. Италианците гостуват на „Олд Трафорд“ в Шампионската лига днес в 22:00ч., а домакините са в серия от девет мача без победа във всички турнири.

Юнайтед заема 17-о място във Висшата лига и загуби от Челси през уикенда. Въпреки това Гасперини е категоричен, че отборът разполага с достатъчно качество, за да създаде сериозни проблеми на всеки съперник.

„В първенството преминават през труден период, но не трябва да се разсейваме от това. Манчестър Юнайтед все още е силен отбор с футболисти от най-висока класа. Подготвяме се така, сякаш ще срещнем най-добрата версия на Юнайтед“, заяви наставникът на Рома.

Италианският тим има четири точки от първите си три срещи в турнира – равенство с Фенербахче и победа над Слован Братислава, както и загуба от Реал Мадрид. Рома се отличава с офанзивния си стил и притежава топката средно в 61,3% от игровото време – вторият най-висок показател в турнира след Барселона.

Историята обаче не е на страната на гостите. Манчестър Юнайтед е спечелил пет от осемте си европейски сблъсъка с Рома, докато италианците имат само две победи в последните си 20 гостувания в Шампионската лига.