Глобиха Джордж Ръсел с 5000 долара след Гран При на Мексико

Джордж Ръсел беше глобен с 5000 долара заради отказа си да се яви пред медиите след Гран При на Мексико. Британецът напусна падока малко след финала, докато вниманието на Мерцедес беше насочено към празненствата за световната титла на Андреа Кими Антонели.

Реакцията на Ръсел беше разбираема за шефа на отбора Тото Волф, който го прегърна и опита да го подкрепи в трудния момент. Това обаче не го освободи от задължението да изпълни медийните си ангажименти.

Волф обяснява, че за един пилот загубата на световната титла, докато целият му отбор празнува успеха на съотборника му, е „катастрофален момент“. Той дори казва, че би се изненадал, ако Ръсел беше останал на пистата за празненствата.

Правилата във Формула 1 изискват пилотите да участват в интервютата след състезанията, а санкцията за Ръсел показва, че подобни задължения се спазват независимо от емоциите след финала.