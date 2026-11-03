Отложиха Купата на Азия заради кризата в Близкия изток

Купата на Азия през 2027 година беше отложена с почти година заради извънредната ситуация в Близкия изток. Азиатската футболна конфедерация съобщи, че турнирът в Саудитска Арабия трябва да се проведе от 23 декември 2027 година до 21 януари 2028 година, вместо в периода 7 януари до 5 февруари 2027 година.

Решението е взето след консултации между АФК, местния организационен комитет и Саудитската футболна федерация. Новият календар все още трябва да бъде представен на ФИФА за одобрение.„Извънредните обстоятелства направиха необходимото провеждането на турнира да бъде отложено в интерес на всички участващи отбори, длъжностни лица, зрители и други заинтересовани страни“, заяви АФК.

Конфедерацията посочва като причина „съществените логистични усложнения и нарушенията в пътуванията“, породени от развитието на ситуацията в региона. Турнирът трябва да събере 24 национални отбора, което изисква постоянни въздушни връзки, придвижване между градовете и гаранции за сигурността на състезатели, щабове и привърженици.

Отлагането не променя страната домакин. Саудитска Арабия ще приеме 19-ото издание на най-големия футболен турнир за национални отбори в Азия, но в период, който започва в края на 2027 година и завършва през януари 2028 година. Местният организационен комитет потвърди, че подготовката продължава в координация с АФК и Саудитската футболна федерация. Следващата формална стъпка е одобрението на новите дати от ФИФА, преди да бъдат направени окончателни промени в програмата на мачовете и логистиката на участниците.