Уест Хем уволни Нуно Еспирито Санто след разочароващия старт на сезона в Чемпиъншип. Решението идва след две поредни домакински загуби и седмица, в която лондончани спечелиха само два от последните си шест мача.

52-годишният португалец пое отбора през септември 2025 година и ръководи изпадането му от Висшата лига през миналия сезон. Уест Хем бе считан за един от основните фаворити за незабавно завръщане в елита, но в момента заема осмо място в класирането и изостава с шест точки от лидера Мидълзбро.

Последният удар за Нуно беше домакинското поражение с 1:3 от Уест Бромич Албиън в събота. Преди това Уест Хем загуби у дома с 2:3 от Саутхемптън. Двете поражения оставиха тима с шест допуснати гола в последните му два мача на „Лондон Стейдиъм“. Заедно с Нуно Еспирито Санто от клуба си тръгват асистентът Руи Педро Силва и треньорът на вратарите Руи Барбоса.

„Промяната е необходима, за да останат целите и очакванията на клуба по план“, се посочва в изявлението на Уест Хем.

Клубът съобщи, че вече е започнал процедура по назначаване на нов старши треньор, но не посочи срок за избора му.Марк Ноубъл, Стив Потс и Джерард Прендървил ще поемат временно подготовката на състава. Тримата ще ръководят Уест Хем при гостуването на Кардиф Сити в сряда.