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Бирмингам оглави Чемпиъншип след драматичен кръг

Бирмингам оглави Чемпиъншип след драматичен кръг

8 Ноември, 2026 10:25 464 1

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Победата над Суонзи изкачи „сините“ на върха, а Кардиф направи обрат от 1:4 срещу Бърнли. Норич спечели с 5:0 като гост на Бристъл Сити

Бирмингам оглави Чемпиъншип след драматичен кръг - 1
Снимка: irishexaminer.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бирмингам оглави класирането в Чемпиъншип след победа с 2:1 над Суонзи. „Сините“ събраха 29 точки, колкото имат още Мидълзбро и Стоук Сити, но са първи заради по-добрата голова разлика. Уулвърхемптън е четвърти с 28 точки, а Уест Бромич заема петото място със същия актив. Суонзи остана шести с 26 точки.

Мачът на „Сейнт Андрюс“ беше решен от Джей Стансфийлд, който се разписа два пъти за Бирмингам. Суонзи игра с човек по-малко в заключителната част, а домакините използваха успеха, за да се изкачат на върха след 15-ия кръг.

Кардиф обърна мач с девет гола

Кардиф направи най-впечатляващия обрат в кръга, като победи Бърнли с 5:4. Гостите водеха с 4:1, но домакините стигнаха до пълен обрат след два гола на Юсеф Салех, дузпа на Джак Мойлън и решаващо попадение на Алекс Робъртсън. Полузащитникът по-рано си беше отбелязал автогол.

Норич спечели с 5:0 при гостуването си на Бристъл Сити. Париc Магома откри резултата в 22-рата минута, а след почивката Хари Дарлинг, Андре Брукс, Джовън Макама и Матиас Квистгорден оформиха убедителния успех. След мача мениджърът на Бристъл Сити Майкъл Скубала определи представянето на отбора си като „неприемливо“.

Стоук продължи серията си като гост

Стоук Сити обърна Портсмут и спечели с 2:1, записвайки пета поредна победа като гост. Тайрийс Шейд даде преднина на домакините, но Джак Макглин изравни, а Бен Уилмот донесе трите точки на Стоук. Резултатът сложи край на серията от шест мача без загуба на Портсмут.

Престън победи Саутхемптън с 1:0 с гол на Джордан Томпсън в 33-ата минута. Блекбърн се наложи с 2:1 над Уест Хем, Уест Бромич спечели с 3:0 срещу Милуол, а Чарлтън победи Шефилд Юнайтед с 2:1. Куинс Парк Рейнджърс взе трите точки срещу Линкълн със същия резултат.

Уотфорд и Мидълзбро завършиха 0:0, а Уигън? — няма такъв участник в Чемпиъншип през сезон 2026/27. В последния мач от съботната програма Уулвърхемптън завърши 1:1 като гост на Уигън? — няма такъв участник в Чемпиъншип през сезон 2026/27. Уулвърхемптън запази четвъртото място, докато Уигън? — няма такъв участник в Чемпиъншип през сезон 2026/27. Уигън? — няма такъв участник в Чемпиъншип през сезон 2026/27.

Какво следва

Чемпиъншип се подновява на 21 ноември след паузата за националните отбори. Сред основните мачове са Стоук Сити – Бирмингам, Норич – Кардиф, Саутхемптън – Дарби Каунти и Уест Хем – Престън. Лидерът Бирмингам ще защитава първото си място в директен мач срещу третия Стоук.

Източници: skysports.com, dave.sport


Великобритания
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    0 0 Отговор
    Що е туй Чемпиъншип бре драги Миленчо?

    10:35 08.11.2026

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