Добра новина за ЦСКА преди дербито с Левски

Нападателят на ЦСКА Жоел Зварц ще бъде готов за вечното дерби срещу Левски на 8 ноември. Нидерландецът вече тренира пълноценно с основния отбор, след като през последните седмици се възстановяваше от контузия.

Мачът между Левски и ЦСКА ще се играе в неделя от 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Двубоят е от 13-ия кръг на първенството и беше насрочен за тази дата от Българския футболен съюз. Преди дербито ЦСКА има ангажимент в Европа. Тимът на Маркус Гиздол гостува на Панатинайкос на 5 ноември в мач от основната фаза на Лигата на конференциите.

Има вероятност Зварц да пътува с отбора за Атина, което би било първото му включване в групата след контузията. Нападателят не беше в състава на ЦСКА при последния шампионатен мач срещу Славия на 31 октомври. Завръщането му дава допълнителна опция на Гиздол в натоварената програма преди сблъсъка с Левски.