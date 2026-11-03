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Добра новина за ЦСКА преди дербито с Левски

Добра новина за ЦСКА преди дербито с Левски

3 Ноември, 2026 12:52 255 0

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  • вечно дерби-
  • лига на конференциите

Жоел Зварц е възстановен от контузия и се очаква да бъде на разположение

Добра новина за ЦСКА преди дербито с Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Нападателят на ЦСКА Жоел Зварц ще бъде готов за вечното дерби срещу Левски на 8 ноември. Нидерландецът вече тренира пълноценно с основния отбор, след като през последните седмици се възстановяваше от контузия.

Мачът между Левски и ЦСКА ще се играе в неделя от 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Двубоят е от 13-ия кръг на първенството и беше насрочен за тази дата от Българския футболен съюз. Преди дербито ЦСКА има ангажимент в Европа. Тимът на Маркус Гиздол гостува на Панатинайкос на 5 ноември в мач от основната фаза на Лигата на конференциите.

Има вероятност Зварц да пътува с отбора за Атина, което би било първото му включване в групата след контузията. Нападателят не беше в състава на ЦСКА при последния шампионатен мач срещу Славия на 31 октомври. Завръщането му дава допълнителна опция на Гиздол в натоварената програма преди сблъсъка с Левски.


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