Фенове ще тренират с Григор Димитров

Ограничен брой фенове ще получат възможност да тренират и да играят заедно с Григор Димитров по време на специално тенис събитие в Пасадена, Калифорния. Срещата с българския тенисист е насрочена за 13 ноември 2026 година.

Програмата ще се проведе на корта към хотел Huntington, а организатор е Brilliant by Langham. Събитието е подготвено като цялостно преживяване за любители на тениса, които ще могат да получат практически съвети от Димитров и да се включат в тренировъчните занимания. Първата част на програмата ще започне с тренировка на корта. След нея участниците ще се съберат на обяд, а във втората сесия отново ще излязат на корта за занимания с Димитров.

След втората тренировка са предвидени съвети по време на следобеден чай. Феновете ще имат възможност и да получат автографи от българския тенисист.

Григор Димитров е достигал до №3 в световната ранглиста. Събитието в Калифорния ще даде на любителите рядката възможност не само да го видят отблизо, но и да споделят корта с него в рамките на организирана тренировъчна програма.