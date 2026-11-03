ЦСКА премести мача с Дунав Русе

Гостуването на ЦСКА на Дунав в Русе е преместено от 29 ноември за 1 декември. Срещата от XVI кръг на efbet Лига ще се играе във вторник от 18:30 часа.

Промяната е направена по искане на ЦСКА и е съгласувана с Нова Броудкастинг груп и Българската професионална футболна лига. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз потвърди новата дата и час.

„По искане на ПФК ЦСКА Сф срещата от XVI кръг на ППФЛ между отборите на ФК Дунав (Русе) и ПФК ЦСКА Сф, по програма на 29.11/неделя/2026 г., ще се играе на 01.12/вторник/ от 18.30 ч.“, гласи решението на СТК.

Промяната е свързана с ангажиментите на ЦСКА в европейските клубни турнири.

Корекция има и в началния час на двубоя между Арда и ЦСКА 1948. Мачът на 29 ноември ще започне в 13:30 часа вместо в 12:30 часа.

Септември София – Левски също ще се играе на 29 ноември, но от 16:00 часа, а не от 15:00 часа. Локомотив София – Славия на 27 ноември е насрочен за 18:30 часа вместо за 18:00 часа.

Заради заетостта на стадион „Берое“ срещата между Берое и Вихрен от XVI кръг на Втора лига е преместена от събота, 14 ноември, за неделя, 15 ноември. Началният час ще бъде 15:30.