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ЦСКА премести мача с Дунав Русе

ЦСКА премести мача с Дунав Русе

3 Ноември, 2026 20:15 413 0

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Двубоят от XVI кръг на efbet Лига ще започне в 18:30 часа. Направени са промени и в началните часове на още три мача

ЦСКА премести мача с Дунав Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гостуването на ЦСКА на Дунав в Русе е преместено от 29 ноември за 1 декември. Срещата от XVI кръг на efbet Лига ще се играе във вторник от 18:30 часа.

Промяната е направена по искане на ЦСКА и е съгласувана с Нова Броудкастинг груп и Българската професионална футболна лига. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз потвърди новата дата и час.

„По искане на ПФК ЦСКА Сф срещата от XVI кръг на ППФЛ между отборите на ФК Дунав (Русе) и ПФК ЦСКА Сф, по програма на 29.11/неделя/2026 г., ще се играе на 01.12/вторник/ от 18.30 ч.“, гласи решението на СТК.

Промяната е свързана с ангажиментите на ЦСКА в европейските клубни турнири.

Корекция има и в началния час на двубоя между Арда и ЦСКА 1948. Мачът на 29 ноември ще започне в 13:30 часа вместо в 12:30 часа.

Септември София – Левски също ще се играе на 29 ноември, но от 16:00 часа, а не от 15:00 часа. Локомотив София – Славия на 27 ноември е насрочен за 18:30 часа вместо за 18:00 часа.

Заради заетостта на стадион „Берое“ срещата между Берое и Вихрен от XVI кръг на Втора лига е преместена от събота, 14 ноември, за неделя, 15 ноември. Началният час ще бъде 15:30.


Русе / България
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