Галатасарай с победа над Щутгарт в Шампионската лига

Галатасарай победи Щутгарт с 2:0 в четвъртия кръг от фазата на лигата в Шампионската лига. Алексей Батраков реши мача с два гола в рамките на три минути и помогна на турския шампион да увеличи актива си до шест точки. Щутгарт остана със седем точки след първото си поражение в турнира.

Батраков откри резултата в 12-ата минута. След комбинация вдясно топката стигна до него в наказателното поле, а руският полузащитник отправи удар с десния крак от около 12 метра. Вратарят Фабиан Бредлов докосна топката, но не успя да предотврати гола.

Само три минути по-късно Галатасарай удвои аванса си. Давинсон Санчес изведе Батраков с подаване от близост до централната линия, а той напредна към наказателното поле и стреля от около осем метра между краката на Бредлов. Така Батраков достигна четири гола в тазгодишната фаза на лигата.

Гостите можеха да поведат в 8-ата минута. Джейми Люелинг получи възможност за удар от близка дистанция, но топката се отби последователно в левия и десния страничен стълб и се върна в игрището. Това остана най-чистото положение за Щутгарт в началото на двубоя.

След втория гол Галатасарай пое контрола върху играта, докато германският тим трудно намираше пространства в атака. Щутгарт обаче продължи да търси пролуки по фланговете. В 18-ата минута Атакан Каразор беше заменен принудително, а на негово място влезе 19-годишният Яник Шпалт, който записа дебют в Шампионската лига.

Преди двубоя тимът от Истанбул имаше три точки след загуби от Спортинг и Барселона и победа над Лил. Щутгарт беше без поражение с две победи и равенство. Успехът остави Галатасарай в позиция да продължи битката за място в елиминационната фаза.

„Искаме да се придвижим нагоре“, заяви Окан Бурук преди срещата.

Следващият мач на Галатасарай в Шампионската лига е домакинство на Астън Вила на 24 ноември. Щутгарт ще гостува на Интер на 25 ноември.

В другия ранен мач игран днес: Шахтьор Донецк - Спортинг Лисабон 0:1