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Спортът по ТВ в сряда (4 ноември)

Спортът по ТВ в сряда (4 ноември)

4 Ноември, 2026 08:21 529 0

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  • спортът по телевизията

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в сряда (4 ноември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

08.00 Снукър: Международен шампионат - Евроспорт 1

09.45 Футбол: Мелбърн – Персиб - Нова спорт

12.00 Тенис: АТП 1000 Париж - МАХ Спорт 1

12.00 Футбол: Поханг – Гамба - Диема спорт 3

12.00 Футбол: Сеул – Виетел - Нова спорт

13.00 Вдигане на тежести: световно първенство - бТВ, Ринг тв

14.15 Футбол: Бурирам – Кашима - Диема спорт 3

15.45 Футбол: Аркадаг – Гол Гохар - Нова спорт

17.00 Младежки олимпийски игри - БНТ 3

18.00 Футбол: Ал Раян – Ал Нахда - Нова спорт

18.00 Футбол: Ал Кувейт – Насаф - Диема спорт 2

18.00 Волейбол: Левски – Аполо - МАХ Спорт 3

18.45 Волейбол: Славия – Нефтохимик - МАХ One

19.00 Баскетбол: Локомотив Пловдив – Нефтчи - БНТ 3

19.45 Футбол: АЕК Атина – Реал Мадрид - бТВ Екшън

19.45 Футбол: Фенербахче – Ливърпул - Ринг тв

20.15 Футбол: Ал Мухарак – Ал Джазира - Диема спорт 3

20.15 Футбол: Ал Таавон – Ал Файсали - Нова спорт

20.30 Баскетбол: Босна – Балкан - МАХ Спорт 2

21.00 Волейбол: Богданка – Белкатув - МАХ Спорт 3

21.30 Волейбол: Лубе Чивитанова – Модена - МАХ Спорт 1

22.00 Футбол: РБ Лайпиг – Манчестър Сити - бТВ Екшън

22.00 Футбол: Славия Прага – Арсенал - Ринг тв

22.00 Футбол: Бристъл Сити – Уулвърхемптън - Диема спорт 2


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