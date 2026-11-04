Спортът по ТВ в сряда (4 ноември)

08.00 Снукър: Международен шампионат - Евроспорт 1
09.45 Футбол: Мелбърн – Персиб - Нова спорт
12.00 Тенис: АТП 1000 Париж - МАХ Спорт 1
12.00 Футбол: Поханг – Гамба - Диема спорт 3
12.00 Футбол: Сеул – Виетел - Нова спорт
13.00 Вдигане на тежести: световно първенство - бТВ, Ринг тв
14.15 Футбол: Бурирам – Кашима - Диема спорт 3
15.45 Футбол: Аркадаг – Гол Гохар - Нова спорт
17.00 Младежки олимпийски игри - БНТ 3
18.00 Футбол: Ал Раян – Ал Нахда - Нова спорт
18.00 Футбол: Ал Кувейт – Насаф - Диема спорт 2
18.00 Волейбол: Левски – Аполо - МАХ Спорт 3
18.45 Волейбол: Славия – Нефтохимик - МАХ One
19.00 Баскетбол: Локомотив Пловдив – Нефтчи - БНТ 3
19.45 Футбол: АЕК Атина – Реал Мадрид - бТВ Екшън
19.45 Футбол: Фенербахче – Ливърпул - Ринг тв
20.15 Футбол: Ал Мухарак – Ал Джазира - Диема спорт 3
20.15 Футбол: Ал Таавон – Ал Файсали - Нова спорт
20.30 Баскетбол: Босна – Балкан - МАХ Спорт 2
21.00 Волейбол: Богданка – Белкатув - МАХ Спорт 3
21.30 Волейбол: Лубе Чивитанова – Модена - МАХ Спорт 1
22.00 Футбол: РБ Лайпиг – Манчестър Сити - бТВ Екшън
22.00 Футбол: Славия Прага – Арсенал - Ринг тв
22.00 Футбол: Бристъл Сити – Уулвърхемптън - Диема спорт 2
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