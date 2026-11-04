„Уинипег“ направи исторически обрат в НХЛ

„Уинипег Джетс“ направи един от най-впечатляващите обрати в историята на НХЛ, след като победи „Монреал Канейдиънс“ с 5:4 след продължение в „Бел Сентър“. Гостите изоставаха с 0:4 до 2:39 минути преди края на редовното време, но вкараха четири шайби, изравниха и стигнаха до победата.

Тайрел Бауер даде начало на обрата с първия си гол в НХЛ. 42 секунди по-късно Морган Барън намали на 4:2, а след това Кайл Конър отбеляза два пъти. Вторият гол на Конър дойде при оставащи 33 секунди и изпрати мача в продължение. Дилън Самбърг вкара решаващата шайба при 3:30 минути в добавеното време.

„Това е дълъг и труден период, но този отбор вярваше един в друг“, каза Бауер.

Според Националната хокейна лига това е най-късният обрат от четири гола в историята на шампионата. Предишният рекорд принадлежеше на „Лос Анджелис Кингс“, който на 10 ноември 2007 г. започна да заличава пасив от четири шайби при оставащи 7:14 минути в третата третина срещу „Далас Старс“.

Четири гола за 2:06 минути

„Джетс“ реализираха четирите си попадения за 2:06 минути. Това е най-бързата серия от четири гола в историята на клуба. Предишното върхово постижение беше поставено през 1984 г., когато отборът вкара четири шайби за 2:16 минути.

„Монреал“ беше изградил аванса си чрез Оуен Бек, Джош Андерсън и два гола на Коул Кофийлд. Домакините имаха преднина от 4:0, а вратарят Джейкъб Фаулър беше спрял първите 37 удара към вратата си, преди Бауер да започне обрата. В края той завърши с 42 спасявания.

Победата прекъсна серията на „Уинипег“ от девет мача без успех. В този период „Джетс“ имаха седем загуби и две поражения след продължение. След историческия успех тимът се прибира у дома, където на 5 ноември ще приеме „Ванкувър Канъкс“ в следващия си мач от редовния сезон.