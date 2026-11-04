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Адриан Андреев стигна 1/8-финал в Таранто
  Тема: Български спортни успехи

Адриан Андреев стигна 1/8-финал в Таранто

4 Ноември, 2026 12:48 458 0

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Българинът продължава след отказване на Якопо Васами при 3:3. За място на четвъртфиналите той ще играе срещу французина Матео Мартино

Адриан Андреев стигна 1/8-финал в Таранто - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Таранто, Италия. Надпреварата е с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният българин, който премина през квалификациите, продължи напред след отказване на представителя на домакините Якопо Васами. Срещата приключи при резултат 3:3 след 29 минути на корта.

Двубоят започна равностойно, като до седмия гейм нито един от двамата не успя да стигне до пробив. При 30:30 точки Васами изкълчи глезена си и не успя да продължи мача.

На осминафиналите Андреев ще срещне французина Матео Мартино. Двамата ще спорят за място на четвъртфиналите в турнира в Таранто.

Източниик 24chasa.bg


Италия
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