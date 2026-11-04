Адриан Андреев стигна 1/8-финал в Таранто

Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Таранто, Италия. Надпреварата е с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният българин, който премина през квалификациите, продължи напред след отказване на представителя на домакините Якопо Васами. Срещата приключи при резултат 3:3 след 29 минути на корта.

Двубоят започна равностойно, като до седмия гейм нито един от двамата не успя да стигне до пробив. При 30:30 точки Васами изкълчи глезена си и не успя да продължи мача.

На осминафиналите Андреев ще срещне французина Матео Мартино. Двамата ще спорят за място на четвъртфиналите в турнира в Таранто.

Източниик 24chasa.bg