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Карлос Насар изкачи България до третото място в Нинбо
  Тема: Български спортни успехи

Карлос Насар изкачи България до третото място в Нинбо

4 Ноември, 2026 15:56 1 478 4

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  • ниндбо

Българският щангист спечели три златни медала и постави три световни рекорда в категория до 95 килограма

Карлос Насар изкачи България до третото място в Нинбо - 1
Снимка: БГНЕС
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Карлос Насар изведе България до третото място във временното класиране по медали на световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай. Българският щангист спечели четвъртата си световна титла в категория до 95 килограма, а представянето му донесе на страната три златни отличия.

Насар беше безапелационен и в трите дисциплини. Той спечели изхвърлянето със 185 килограма, изтласкването с 230 килограма и двубоя с 415 килограма. И трите постижения са отчетени като световни рекорди. Официалните резултати на Международната федерация по вдигане на тежести потвърждават първото място на Насар с резултат 185-230-415.

Още преди състезанието Международната федерация по вдигане на тежести определи българина като „фаворит“ в категорията.

Трите медала на Насар поставят България на трето място във временното подреждане по всички отличия. Лидер е Северна Корея с 20 златни, 8 сребърни и 6 бронзови медала. Домакинът Китай заема втората позиция с 8 златни, 8 сребърни и 6 бронзови отличия.

След България са Колумбия, Египет, САЩ, Турция, Казахстан и Иран. В класирането само по медалите от двубоя страната ни дели третата позиция с Египет, като двете държави имат по една световна титла. Подреждането не е окончателно. До края на световното първенство остават състезанията в още две категории при мъжете и три при жените. Резултатите в тях могат да променят разпределението на медалите между водещите нации.

Засега България разчита на едно изключително представяне, за да се нареди сред трите най-успешни държави в Нинбо. Насар спечели всичко възможно в своята категория и превърна трите си опита за злато в три световни рекорда.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Невероятен!

    13 11 Отговор
    Никола цолов също.
    Гордеем се с такива българи.
    Но от такива като Радев и Йотова ужасно се срамуваме.

    16:21 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 кулокран НАСАР!

    6 0 Отговор
    Човек който може да вдигне и изтласка тежест с 12кг повече от 2рия си опит е гениален във вдигане на тежести.Такива щангисти правеше единственно Абаджиев.разликата е ,че насар е като изваян от микеланджело !

    17:14 04.11.2026

  • 4 До Невероятен

    0 1 Отговор
    Стига бе, цели 16% от българските гласоподаватели подкрепиха другарката Йотова, това ще остане в историята !

    17:35 04.11.2026

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