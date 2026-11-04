Карлос Насар изкачи България до третото място в Нинбо

Карлос Насар изведе България до третото място във временното класиране по медали на световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай. Българският щангист спечели четвъртата си световна титла в категория до 95 килограма, а представянето му донесе на страната три златни отличия.
Насар беше безапелационен и в трите дисциплини. Той спечели изхвърлянето със 185 килограма, изтласкването с 230 килограма и двубоя с 415 килограма. И трите постижения са отчетени като световни рекорди. Официалните резултати на Международната федерация по вдигане на тежести потвърждават първото място на Насар с резултат 185-230-415.
Още преди състезанието Международната федерация по вдигане на тежести определи българина като „фаворит“ в категорията.
Трите медала на Насар поставят България на трето място във временното подреждане по всички отличия. Лидер е Северна Корея с 20 златни, 8 сребърни и 6 бронзови медала. Домакинът Китай заема втората позиция с 8 златни, 8 сребърни и 6 бронзови отличия.
След България са Колумбия, Египет, САЩ, Турция, Казахстан и Иран. В класирането само по медалите от двубоя страната ни дели третата позиция с Египет, като двете държави имат по една световна титла. Подреждането не е окончателно. До края на световното първенство остават състезанията в още две категории при мъжете и три при жените. Резултатите в тях могат да променят разпределението на медалите между водещите нации.
Засега България разчита на едно изключително представяне, за да се нареди сред трите най-успешни държави в Нинбо. Насар спечели всичко възможно в своята категория и превърна трите си опита за злато в три световни рекорда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Невероятен!
Гордеем се с такива българи.
Но от такива като Радев и Йотова ужасно се срамуваме.
16:21 04.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 кулокран НАСАР!
17:14 04.11.2026
4 До Невероятен
17:35 04.11.2026