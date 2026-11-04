Рафаел Надал влиза в управата на Реал Мадрид

Реал Мадрид предлага Рафаел Надал за член на Съвета на директорите. Кандидатурата на испанската тенис легенда ще бъде представена за ратификация пред извънредното общо събрание на представителните членове, насрочено за 21 ноември. Решението е взето единодушно от настоящото ръководство на клуба и е в съответствие с член 46 от устава на Реал Мадрид.

Надал вече е приел поканата. „Искам да благодаря на президента Флорентино Перес и на Съвета на директорите за поканата да стана част от управлението на Реал Мадрид. Приемам това предложение с огромен ентусиазъм, с желание да науча много и да допринеса с каквото мога“, заяви той. Рафаел Надал е почетен член на Реал Мадрид и носи членски номер 67 778. Клубът подчертава спортните му постижения, сред които 92 индивидуални титли, 22 трофея от Големия шлем, две олимпийски златни отличия и пет купи „Дейвис“ с Испания.

С включването му в управата Надал ще получи институционална роля в клуба, към който от години демонстрира силна принадлежност. Предложението идва в момент, когато Реал Мадрид вече е определил състава на ръководството си начело с Флорентино Перес, чийто мандат продължава до 2030 година. Кандидатурата на Надал вероятно ще засили разговорите за евентуалното му бъдеще като президент на Реал Мадрид. Такава възможност се обсъжда от години заради близостта му с клуба и публично заявените му симпатии към него.

В интервю пред Хуанма Кастаньо за Movistar Plus през септември 2023-та Надал казва, че идеята му допада, но не е цел, към която активно се стреми. Той посочва, че първо трябва да прецени дали би могъл да поеме отговорността.