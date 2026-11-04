Левски приема Ягелония в 4-ия кръг на Лига Европа

Левски приема Ягелония в четвъртия кръг от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е на 5 ноември от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

„Сините“ заемат 17-о място преди мача с 4 точки и голова разлика 3:3. Ягелония е 27-а с 3 точки и показатели 4:6. Победа би дала възможност на българския отбор да се придвижи нагоре в подреждането и да остане в зоната на тимовете, които продължават към елиминациите. Кръгът започва на 4 ноември с мача Рен – Олимпиакос, който е насрочен за 17:30 часа.

На 5 ноември от 19:45 часа са двубоите Милан – Ференцварош, Спарта Прага – Борнемут, Кристъл Палас – Хофенхайм, Лилестрьом – Виктория Пилзен, НЕК Неймеген – Омония, Левски – Ягелония, Реал Сосиедад – Лион и Андерлехт – Залцбург.

От 22:00 часа започват АЗ Алкмаар – Ювентус, Байер Леверкузен – Марсилия, Селтик – Бешикташ, Апоел Беер Шева – ОФИ Крит, Селта – Юнион Сен Жилоаз, Торензе – Арарат-Армения, Щурм Грац – Целе, Бенфика – Лех Познан и Съндърланд – Динамо Загреб.

Лидер преди началото на кръга е Бенфика с 9 точки и голова разлика 10:2. Същия актив имат Байер Леверкузен, Борнемут, Ференцварош и Олимпиакос.

Веднага след тях са Юнион Сен Жилоаз, Ювентус, Бешикташ и Съндърланд със 7 точки. АЗ Алкмаар, Омония и Лион са с по 6, а Рен има 5 точки.

Границата между местата, които осигуряват директно участие на осминафиналите, и зоната на плейофите в момента е при 8-ото място. Тимовете от девето до 24-о място ще играят допълнителни елиминационни мачове, а отборите от 25-о до 36-о място ще отпаднат от турнира.