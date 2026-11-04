Как градовете да привличат млади хора и инвестиции

Привличането на инвестиции, създаването на качествени работни места и задържането на младите хора са сред най-сериозните предизвикателства пред градовете в Дунавския регион. Възможните решения бяха обсъдени по време на панела „Градовете като двигатели за развитие, растеж и териториална свързаност“ в рамките на 15-ия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Участниците се обединиха около необходимостта градовете да развиват своите конкурентни предимства, да подобряват публичните услуги и да работят в партньорство със съседните общини, вместо да се конкурират за ограничени ресурси.

Сътрудничеството между общините е ключово за развитието

Според урбаниста Ивайло Стоянов, началник на отдел в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), градовете не трябва да се разглеждат като изолирани територии.

Той подчерта, че липсващите в една община услуги могат да бъдат осигурени чрез сътрудничество със съседни населени места. Затова регионалното планиране трябва да се основава на специфичните предимства на всяка територия и на развитието на функционални връзки между общините.

Като успешен пример Стоянов посочи концепцията за интегрирани териториални инвестиции в здравеопазването в Югоизточния район на България. При нея отделните общини участват според своите възможности и специфични потребности, за да допринесат за подобряването на медицинските услуги в целия регион.

Представителят на МРРБ обърна внимание и на необходимостта инвестиционните приоритети да бъдат съобразени с наличното финансиране. Сред основните затруднения той открои ограничения технически и административен капацитет на по-малките общини, сложността на някои механизми на Кохезионната политика и недостатъчното сътрудничество между местните власти.

Министерството работи за подпомагане на общините при подготовката за следващия програмен период, включително чрез инструменти за техническа помощ.

Русе залага на роботиката и индустриалното развитие

Кметът на Русе Пенчо Милков подчерта, че стратегическото географско положение на града и транспортната му свързаност с Европа създават значителни икономически възможности, но сами по себе си не са достатъчни за устойчиво развитие.

Според него основното предизвикателство е да бъде съхранен индустриалният потенциал на Русе, като едновременно с това се отговори на новите потребности на бизнеса и младите поколения.

Като пример за инвестиция в бъдещето Милков посочи въвеждането на обучение по роботика във всяко учебно заведение в града. Целта е децата да развиват технологични умения, инициативност и увереност, че могат да реализират идеите си в родния град.

Кметът акцентира и върху значението на сигурността, защитата на човешките права и участието на гражданското общество в местното управление. Той даде пример с дейността на младежкия парламент в Русе, чрез който младите хора получават възможност да участват в обсъждането на местни проблеми.

По думите му градове като Русе не могат да си поставят същите цели като европейските столици, но могат да предложат на младите хора перспективата за пълноценен живот и професионално развитие.

Украински град подготвя индустриален парк за след войната

Опитът на украинския град Городенка показа колко важно е запазването на основните обществени услуги и икономическия потенциал дори в условията на война и намаляващо население.

Кметът Богдан Кобилянски посочи, че местните власти се стремят да осигурят достъпни жилища, работни места, сигурност и устойчива критична инфраструктура.

Въпреки демографските предизвикателства общината продължава да поддържа качеството на образователните услуги и да работи за професионалната ориентация на младите хора.

Сред инициативите е регистрацията на индустриален парк, който се очаква да започне да функционира след края на войната. Проектът е част от усилията за създаване на нови икономически възможности и възстановяване на местната икономика.

Младите хора искат възможност да се върнат

Представителят на Дунавския младежки съвет Ивана Милошевич постави акцент върху мобилността като основен фактор за развитието на младите поколения. Според нея младите хора трябва да имат свободата да избират къде да учат и работят, но също така и реална възможност да се завърнат в родните си места. За това са необходими не само работни места, качествени публични услуги и достъпни жилища, но и усещане за принадлежност към местната общност.

Милошевич подчерта, че градовете трябва да си сътрудничат, вместо да се конкурират, а иновациите и икономическите възможности не бива да бъдат концентрирани само в няколко големи центъра.

Дискусията очерта необходимостта от нов подход към регионалното развитие, при който икономическите инвестиции, образованието, транспортната свързаност и качеството на живот се разглеждат като взаимосвързани фактори.

Основното послание на форума беше, че бъдещето на градовете зависи не само от инфраструктурата и привлечения капитал, но и от способността им да създават среда, в която хората искат да живеят, а бизнесът – да инвестира и да се развива.