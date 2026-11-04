Зверев загуби първия си мач като №1 в Париж

Александър Зверев допусна загуба още в първия си мач като №1 в световната ранглиста. Германецът отстъпи пред италианеца Лоренцо Музети с 6:7(5), 2:6 на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Париж. Двубоят продължи един час и 40 минути.

29-годишният Зверев беше поставен под №1 в основната схема, а Музети заема 24-то място в света. Първият сет премина без пробиви и победителят беше определен в тайбрек. Германецът поведе с 5:2 точки, но италианецът спечели пет поредни разигравания и затвори частта със 7:5.

Във втория сет Музети реализира два пробива – за 2:1 и 5:2. Зверев не успя да промени развоя на срещата и отпадна още при първото си участие в турнира. С успеха италианецът подобри баланса си срещу германския тенисист на четири победи и две загуби.

В следващия кръг Лоренцо Музети ще се изправи срещу французина Люка ван Аше. Той отстрани американеца Лърнър Тиен със 7:6(4), 6:4. Артур Фис си осигури дебютно участие във Финалния турнир на АТП в Торино. 21-годишният французин стана първият представител на страната си от десетилетие, който намери място сред най-добрите осем за сезона.

Ключова за класирането му се оказа загубата на американеца Франсис Тиафо от французина Кентен Алис с 3:6, 6:1, 6:7(9) още в първия кръг на турнира в Париж. Така Фис си гарантира участие в заключителната надпревара на сезона, която ще се проведе в Торино. Последният французин, играл на Финалите на АТП, беше Гаел Монфис през 2016 година. Тогава той не успя да премине груповата фаза.